Ни в коем случае не посещайте эти страны: страшная эпидемия захватывает популярные туристические места

По данным Всемирной организации здравоохранения, в прошлом году корью заразилось около 10 миллионов человек, 140 000 из которых умерли. Большинство погибших — дети. Самые эпидемические масштабы корь приобрела в Конго, Мадагаскаре и Украине. Сообщается, что в этом году ситуация может еще более усугубиться.
Корь — одно из самых опасных и быстро распространяющихся заболеваний, не имеющих на данный момент эффективных методов лечения. Однако ее можно предотвратить путем вакцинации. Две прививки (первая — после года, вторая — в четыре года) обеспечивают почти полную защиту от заражения на всю оставшуюся жизнь.
Экономика Самоа традиционно зависит от гуманитарной помощи, частных переводов из зарубежных стран, экспорта продуктов сельского хозяйства, а также туризма. Но из-за массовой вспышки кори специалисты советуют отказаться от любых поездок в этот регион в ближайшее время.
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