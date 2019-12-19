Ни в коем случае не посещайте эти страны: страшная эпидемия захватывает популярные туристические места

На помощь Самоа пришли соседние страны. Так, Новая Зеландия выделила островному государству на борьбу с корью 640 700 долларов США.

Однако, несмотря на это, правительство Самоа продлило чрезвычайное положение в стране до 29 декабря, так как известно уже о 5154 заразившихся жителях. Большинство погибших от кори — дети до 5 лет.

Чрезвычайное положение было объявлено еще в октябре: были закрыты все учебные заведения, торговые центры, рынки и другие места большого сбора людей. Жителей просят не покидать дома, детям до 17 лет запрещено общаться со сверстниками вне круга семьи, дороги перекрыты, остановлено морское сообщение между островами. Работают только службы первой необходимости — полиция, больницы и автозаправки.

По сравнению с соседними государствами, почти все жители Самоа были не привиты. И только сейчас в экстренном порядке проводится массовая вакцинация. Жителей домов, в которых есть невакцинированные члены семьи, попросили вывесить на дверь красные полотнища: так медикам, которые проводят вакцинацию, будет легче их найти.