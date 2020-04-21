21.04.2020, 11:00

"Никаких путешествий за границу!": президент Чехии предложил оставить границы ЕС закрытыми еще на год

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"Никаких путешествий за границу!": президент Чехии предложил оставить границы ЕС закрытыми еще на год
Scanpix, AFP By-line:MICHAL CIZEK

Открытие границ приведет ко второй волне эпидемии, поэтому границы в Евросоюзе должны оставаться закрытыми как минимум еще в течение года. Такое заявление сделал чешский президент Милош Земан. По его словам, если чехи “посетят страны, в которых вирус еще продолжает распространяться”, то в Чехии может начаться вторая волна эпидемии коронавируса.

Милош Земан призвал чехов отдыхать внутри родной страны и ценить “красивый чешский пейзаж”. Стоит отметить, что еще в марте, когда Чехия закрывала границы, среди местных политиков уже звучали оценки, что поездки за границу могут быть ограничены на один или два года, сообщает TourProm.

Тем не менее, министр здравоохранения Чехии Адам Войтех придерживается более “мягких” ограничений. По его словам, в этом летнем сезоне нельзя ожидать неограниченных поездок за границу, но тем не менее чехи могут отправиться в отдельные страны, в которых эпидемиологическая ситуация довольно хорошая, например, в Хорватию и Словакию.

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В свою очередь, туристические агентства, отели и другие бизнесмены в сфере туризма попросили правительство указать хотя бы предварительные сроки для открытия границы. Однако им в ответ звучат заявления о том, что невозможно предсказать развитие эпидемии в Чехии и других странах. “В настоящее время мы не знаем, придет ли вторая или третья волна. У нас сейчас могут быть какие-то планы, но мы узнаем больше в конце мая”, — сказал Адам Войтех.

Однако именно в Чехии — одной из первых стран Евросоюза, с мая начинается поэтапное снятие карантина. Об этом подробнее читайте ЗДЕСЬ.

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