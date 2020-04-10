10.04.2020, 16:00

Ночь музеев из-за коронавируса перенесли на 29 августа


EST 48
Ночь музеев из-за коронавируса перенесли на 29 августа
Foto: Kristjan Järv

Из-за распространения коронавируса и связанных с ним ограничений традиционную ежегодную акцию "Ночь музеев", когда сотни музеев Эстонии, а также выставочные пространства, архивы и научные центры бесплатно открыты дольше обычного, перенесли с 16 мая на 29 августа.

"Сейчас трудно предсказать, сколько времени потребуется, чтобы вернуться к обычному режиму работы. Поэтому мы решили не проводить Ночь музеев 16 мая и отложить мероприятие до 29 августа", - сообщили организаторы мероприятия rus.err.ee.

Акция состоится при условии, что коронавирус удастся победить к концу лета, добавили организаторы.

Более подробную информацию об акции можно найти на сайте www.muuseumioo.ee.

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  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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