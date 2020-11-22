Nordica прогнозирует убытки в текущем году на уровне 20 млн евро

Убытки за 2019 год стали одной из причин, по которым Nordica прошлой осенью отказалась от собственных регулярных рейсов из Таллинна. В нынешнем году, когда авиасообщение остановилось из-за коронавируса, сумма убытков увеличится пятикратно, сообщила “Актуальная камера”.

В поданной летом в Брюссель заявке на разрешение оказать компании государственную помощь убытки оценивались в 23 млн евро, но по итогам года окажутся несколько меньше.

“Убыток будет меньше, но он будет большим. Без сомнения, больше, чем в прошлом году. Здесь нечему удивляться, если в один момент у тебя летают 24 самолета, а в следующий момент практически ни один не летает. Все-таки должно быть меньше 20 млн [евро]”, — сказал директор Nordica Эрки Урва.

Выданная Nordica в этом году государственная помощь в размере 30 млн евро пойдет на покрытие убытков.