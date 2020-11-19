Norwegian Air объявила о банкротстве двух ключевых подразделений

Norwegian планирует провести реструктуризацию операций Norwegian Air International Limited (NAI) и Arctic Aviation Assets DAC (AAA) в соответствии с законодательством Ирландии, где сосредоточены ее активы, говорится в пресс-релизе компании.

В рамках реорганизации, которая, как ожидается, займет до пяти месяцев, Norwegian намерена сократить долг, продать самолеты, а также привлечь новый капитал.

“Мы приняли решение о реорганизации, чтобы защитить будущее Norwegian в интересах наших сотрудников, клиентов и инвесторов. Наша цель — найти решения, которые позволили бы нам стать более сильными финансово и защитить авиакомпанию”, — заявил главный исполнительный директор Norwegian Якоб Шрам.

Norwegian еще в августе предупреждала, что в скором времени может оказаться неплатежеспособной, если не сможет договориться с кредиторами или получить доступ к дополнительному капиталу. На прошлой неделе правительство Норвегии отказало авиакомпании во втором пакете помощи, посчитав, что ее поддержка является не лучшим вложением средств налогоплательщиков.