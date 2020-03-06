06.03.2020, 15:47

Novatours отменяет ближайшие поездки в Бергамо в связи с повышением риска заражения коронавирусом в северной Италии


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Novatours отменяет ближайшие поездки в Бергамо в связи с повышением риска заражения коронавирусом в северной Италии
Scanpix, AFP By-line:TIZIANA FABI

Из-за повышенного риска заражения коронавирусом, а также в связи с расширением зоны опасности в Италии туристическая фирма Novatours отменяет туры в Бергамо 7, 14 и 21 марта. Все те, кто уже отдыхает на лыжных курортах Италии, вернутся в Эстонию 7 марта.

В Эстонии за последние дни резко увеличилось количество людей, у которых подтвержден коронавирус. Так как большинство заболевших вернулись домой на самолетах, туристическая фирма Novatours решила отменить ближайшие рейсы в итальянский город Бергамо, который входит в зону риска.

Все клиенты Novatours, купившие путевки или авиабилеты в Италию с вылетом 7, 14 и 21 марта, могут поменять их на любой другой тур или билеты на самолет. Те же, кто захочет вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, должны связаться с консультантами.

“Мы понимаем, что распространение коронавируса беспокоит многих, и мы искренне сожалеем, что клиенты, мечтавшие об отдыхе в Италии, должны поменять свои планы. Однако безопасность пассажиров является главным приоритетом для Novatours, и мы ставим этот принцип всегда превыше всего во всей нашей деятельности”, — заявили в компании.

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На данный момент многие европейские авиакомпании приостановили свои полеты в Италию. Так, например, сегодня airBaltic заявила об отмене 90 рейсов. Не летает временно на территорию северной Италии и Finnair.

Первые случаи заражения коронавирусом уже подтверждены и среди отдыхающих на горнолыжных курортах Италии. К счастью, не в тех городах, где находятся туристы Novatours. Насколько нам известно, ни одного случая коронавируса на чартерных рейсах, выполняемых Novatours из Бергамо, обнаружено не было.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в период с 28 февраля по 6 марта число людей, инфицированных коронавирусом в Италии, увеличилось в пять раз, а число смертей — почти в шесть раз. За последние сутки в Италии подтверждены еще 800 случаев заражения.

По данным Novatours, все остальные вылеты туристических групп из Эстонии будут проходить без изменений согласно заранее назначенному графику. В аэропортах предусмотрены дополнительные меры безопасности, а пассажиры должны быть готовы, например, к проверке температуры и заполнению специальных анкет.

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