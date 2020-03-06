Novatours отменяет ближайшие поездки в Бергамо в связи с повышением риска заражения коронавирусом в северной Италии

В Эстонии за последние дни резко увеличилось количество людей, у которых подтвержден коронавирус. Так как большинство заболевших вернулись домой на самолетах, туристическая фирма Novatours решила отменить ближайшие рейсы в итальянский город Бергамо, который входит в зону риска.

Все клиенты Novatours, купившие путевки или авиабилеты в Италию с вылетом 7, 14 и 21 марта, могут поменять их на любой другой тур или билеты на самолет. Те же, кто захочет вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, должны связаться с консультантами.

“Мы понимаем, что распространение коронавируса беспокоит многих, и мы искренне сожалеем, что клиенты, мечтавшие об отдыхе в Италии, должны поменять свои планы. Однако безопасность пассажиров является главным приоритетом для Novatours, и мы ставим этот принцип всегда превыше всего во всей нашей деятельности”, — заявили в компании.