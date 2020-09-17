Novaturas взял кредит, чтобы вернуть деньги клиентам

“Мы начали возвращать клиентам деньги, чьи рейсы в связи с коронавирусом были отменены. У нас также поданы заявки во всех трех странах на возврат средств на сумму 1,6 миллиона евро. Эта сумма к концу года может увеличиться, что будет зависеть от того, какое число запланированных полетов нам удастся осуществить”.
Более подробно читайте на DV.ee.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Семье прислали голову пропавшего дедушки в коробке от майонеза
Мороз по коже: что кричала Ефремову жена после приговора
Владелец авто Захарова назвал способ смягчить приговор Ефремову