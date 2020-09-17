17.09.2020, 09:53

Novaturas взял кредит, чтобы вернуть деньги клиентам


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Tourest 2017
Tourest 2017Foto: Rauno Volmar

Один из самых крупных туроператоров в балтийских странах концерн Novaturas начал возвращать деньги клиентам, которые из-за вируса не смогли воспользоваться путевками. На данный момент концерн вернул 4,3 миллиона евро.

“Мы начали возвращать клиентам деньги, чьи рейсы в связи с коронавирусом были отменены. У нас также поданы заявки во всех трех странах на возврат средств на сумму 1,6 миллиона евро. Эта сумма к концу года может увеличиться, что будет зависеть от того, какое число запланированных полетов нам удастся осуществить”.

Более подробно читайте на DV.ee.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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