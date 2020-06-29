Новые правила для авиапассажиров в ЕС. Что нужно знать

Въезд в Европейский Союз с 1 июля будут открывать постепенно. Вначале ожидается, что доступ получат граждане только 6 стран Западных Балкан: Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, ведь эпидемиологическая ситуация в них схожая или даже лучше, чем в ЕС. В дальнейшем список планируется расширять, хотя о включении в него, например, России или Беларуси в ЕС пока даже не ведутся дискуссии.

Что же касается внутренних границ Шенгенской зоны, то они открыты уже с 15 июня. Таким образом к началу школьных каникул граждане 26 стран Шенгена получили возможность отправиться в авиапутешествие, которые сейчас с удвоенной силой рекламируют турагентства и авиакомпании. Один из главных аргументов этой рекламы — это выработанные и внедренные в самолетах и аэропортах меры эпидемиологической безопасности, которые призваны уберечь пассажиров от коронавируса. Каковые же эти меры, и как теперь должен себя вести авиапассажир в Европе?