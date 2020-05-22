Новые правила ЕС требуют носить защитную маску на протяжении всего полета

Рекомендации Европейского союза по безопасному полету во время вызванного коронавирусом кризиса предусматривают ношение защитных масок, соблюдения расстояние между людьми, по возможности, 1,5 метра, и бесконтактное обслуживание.
Согласно совместному документу, опубликованному в среду, 20 мая, Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), авиакомпании должны приложить все усилия, чтобы не допустить попадания больных ни в аэропорт, ни в самолет, пишет rus.err.ee.
Пассажиры должны заполнить декларацию о состоянии здоровья, в которой указать, что в течение последних двух недель им не был поставлен диагноз COVID-19 и не было выявлено каких-либо симптомов, характерных для данного заболевания, а также что они не контактировали с больным человеком.
Пассажиры должны носить маску с момента прибытия в аэропорт и до момента выхода из аэропорта назначения, но дети в возрасте до шести лет и пассажиры, которые не могут этого сделать по состоянию здоровья, освобождаются от этого обязательства.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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