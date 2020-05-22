Новые правила ЕС требуют носить защитную маску на протяжении всего полета

Согласно совместному документу, опубликованному в среду, 20 мая, Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA) и Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), авиакомпании должны приложить все усилия, чтобы не допустить попадания больных ни в аэропорт, ни в самолет, пишет rus.err.ee.

Пассажиры должны заполнить декларацию о состоянии здоровья, в которой указать, что в течение последних двух недель им не был поставлен диагноз COVID-19 и не было выявлено каких-либо симптомов, характерных для данного заболевания, а также что они не контактировали с больным человеком.

Пассажиры должны носить маску с момента прибытия в аэропорт и до момента выхода из аэропорта назначения, но дети в возрасте до шести лет и пассажиры, которые не могут этого сделать по состоянию здоровья, освобождаются от этого обязательства.