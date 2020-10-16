Новые правила: при каких условиях можно приехать в Эстонию из стран Балтии и Финляндии без соблюдения самоизоляции

Однако по-прежнему действует рекомендация отказаться от путешествий и совершать поездки только по крайней необходимости, что особенно актуально с учетом приближающихся школьных каникул.

Согласно вчерашнему решению правительства, в ситуациях, когда показатель заражения в соседних странах выше, чем эстонский, помноженный на 1,1, или выше 50, можно будет без самоизоляции въезжать в Эстонию из Латвии, Литвы или Финляндии в случае, если человек за 48 часов до приезда в Эстонию сделал тест на коронавирус, который оказался негативным. При этом нужно, чтобы в течение последних двух недель человек не выезжал на пределы стран Балтии и Финляндии.

При поездке из Эстонии в Латвию, Литву или Финляндию и по возвращении обратно тест на коронавирус также можно пройти дома, и в случае отрицательного результата вы можете вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста.