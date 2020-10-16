Новые правила: при каких условиях можно приехать в Эстонию из стран Балтии и Финляндии без соблюдения самоизоляции

“Решением правительства мы хотим со стороны Эстонии обеспечить возможность сохранить в регионе крайне необходимую повседневную жизнь и совершать неизбежные поездки. Весной тесное сотрудничество стран Балтии очень хорошо себя оправдало, и мы хотим и теперь унифицировать региональный подход, что поможет нашим странам и их жителям легче пережить пандемию”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. “Понятно, что отъезд за границу с туристическими целями целесообразно отложить. В то же время наши страны и народы переплетены как семейными связями, так и тесными экономическими контактами, и важно создать основу, чтобы эти важные связующие звенья не были разорваны”.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что в нынешней ситуации очень важно возобновить региональное сотрудничество. Сегодня в каждой Балтийской стране и в Финляндии действует своя модель того, как страны устанавливают взаимные карантинные требования. Поэтому жизнь в регионе дробится, а в интересах Эстонии, чтобы наше сотрудничество возобновилось, - сказал он. – Эстония хочет быть флагманом этого процесса и ввести региональное исключение, которое поможет не прерывать повседневные межчеловеческие контакты между нашими странами».
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