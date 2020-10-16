16.10.2020, 10:40

Новые правила: при каких условиях можно приехать в Эстонию из стран Балтии и Финляндии без соблюдения самоизоляции

 (4)
EST
Tallinna reisisadam
Tallinna reisisadamFoto: Tiit Blaat

Эстония хочет восстановить единое пространство для передвижения между странами Балтии и Финляндией, поскольку эпидемиологическая ситуация, связанная с вирусом COVID-19, в регионе схожа. Общие правила помогли бы поддерживать привычную и стабильную жизнь в регионе.

Однако по-прежнему действует рекомендация отказаться от путешествий и совершать поездки только по крайней необходимости, что особенно актуально с учетом приближающихся школьных каникул.

Согласно вчерашнему решению правительства, в ситуациях, когда показатель заражения в соседних странах выше, чем эстонский, помноженный на 1,1, или выше 50, можно будет без самоизоляции въезжать в Эстонию из Латвии, Литвы или Финляндии в случае, если человек за 48 часов до приезда в Эстонию сделал тест на коронавирус, который оказался негативным. При этом нужно, чтобы в течение последних двух недель человек не выезжал на пределы стран Балтии и Финляндии.

Читайте также:

При поездке из Эстонии в Латвию, Литву или Финляндию и по возвращении обратно тест на коронавирус также можно пройти дома, и в случае отрицательного результата вы можете вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста.

“Решением правительства мы хотим со стороны Эстонии обеспечить возможность сохранить в регионе крайне необходимую повседневную жизнь и совершать неизбежные поездки. Весной тесное сотрудничество стран Балтии очень хорошо себя оправдало, и мы хотим и теперь унифицировать региональный подход, что поможет нашим странам и их жителям легче пережить пандемию”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. “Понятно, что отъезд за границу с туристическими целями целесообразно отложить. В то же время наши страны и народы переплетены как семейными связями, так и тесными экономическими контактами, и важно создать основу, чтобы эти важные связующие звенья не были разорваны”.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что в нынешней ситуации очень важно возобновить региональное сотрудничество. Сегодня в каждой Балтийской стране и в Финляндии действует своя модель того, как страны устанавливают взаимные карантинные требования. Поэтому жизнь в регионе дробится, а в интересах Эстонии, чтобы наше сотрудничество возобновилось, - сказал он. – Эстония хочет быть флагманом этого процесса и ввести региональное исключение, которое поможет не прерывать повседневные межчеловеческие контакты между нашими странами».

Новые правила вступят в силу в понедельник, 19 октября.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: