Новые правила: при каких условиях можно приехать в Эстонию из стран Балтии и Финляндии без соблюдения самоизоляции

Однако по-прежнему действует рекомендация отказаться от путешествий и совершать поездки только по крайней необходимости, что особенно актуально с учетом приближающихся школьных каникул.

Согласно вчерашнему решению правительства, со следующей недели приезжающие в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии смогут обойтись без самоизоляции при наличии негативного теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до въезда в Эстонию. Однако необходимо учитывать, что человек не должен выезжать за пределы стран Балтии и Финляндии в течение последних двух недель.

При поездке из Эстонии в Латвию, Литву или Финляндию и по возвращении обратно тест на коронавирус также можно пройти дома, и в случае отрицательного результата вы можете вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста.