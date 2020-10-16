16.10.2020, 10:40

Новые правила: при каких условиях можно приехать в Эстонию из стран Балтии и Финляндии без соблюдения самоизоляции


EST
Tallinna reisisadam
Tallinna reisisadamFoto: Tiit Blaat

Эстония хочет восстановить единое пространство для передвижения между странами Балтии и Финляндией, поскольку эпидемиологическая ситуация, связанная с вирусом COVID-19, в регионе схожа. Общие правила помогли бы поддерживать привычную и стабильную жизнь в регионе.

Однако по-прежнему действует рекомендация отказаться от путешествий и совершать поездки только по крайней необходимости, что особенно актуально с учетом приближающихся школьных каникул.

Согласно вчерашнему решению правительства, со следующей недели приезжающие в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии смогут обойтись без самоизоляции при наличии негативного теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до въезда в Эстонию. Однако необходимо учитывать, что человек не должен выезжать за пределы стран Балтии и Финляндии в течение последних двух недель.

При поездке из Эстонии в Латвию, Литву или Финляндию и по возвращении обратно тест на коронавирус также можно пройти дома, и в случае отрицательного результата вы можете вернуться к нормальной жизни. Самоизоляция должна поддерживаться до тех пор, пока не станет известен результат теста.

Читайте также:

“Решением правительства мы хотим, чтобы в регионе сохранялась необходимая нормальная жизнь и возможность путешествовать в случае необходимости. Весной расширенное балтийское сотрудничество зарекомендовало себя очень хорошо, и мы хотим и сейчас уравнять региональный подход, который помог бы нашим странам и людям более легко справиться с мировой пандемией COVID-19”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. “Понятно, что отъезд за границу с туристическими целями целесообразно отложить. В то же время наши страны и народы переплетены как семейными связями, так и тесными экономическими контактами, и важно создать основу, чтобы эти важные связующие звенья не были разорваны”.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что в нынешней ситуации очень важно возобновить региональное сотрудничество. “Сегодня в каждой из стран Балтии и Финляндии есть своя модель соблюдения ограничений. В результате жизнь в регионе раздроблена, и Эстония заинтересована в возобновлении сотрудничества между нашими странами”, — сказал он. По словам Рейнсалу, ожидается, что аналогичные решения об отказе от требования карантина для жителей Эстонии примут также и остальные страны региона.

Новые правила вступят в силу в понедельник, 19 октября.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: