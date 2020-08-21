Новые правила в литовских ресторанах: клиентам придется ждать заказ в масках
Литовские рестораны рады хорошему лету, однако с беспокойством ждут осени. По словам представителя ресторанов, если заведения общепита придется закрыть, то многие больше не откроются. Поэтому многие представители этого бизнеса решили ввести дополнительные меры защиты, не дожидаясь решения правительства. Между тем глава Минздрава Аурелиюс Верига информировал, что уже сегодня появятся специальные средства защиты для ресторанов, включая маски в то время, когда люди не едят.
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