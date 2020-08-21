Новые правила в литовских ресторанах: клиентам придется ждать заказ в масках

“Что касается заведений общепита, то должны пополнить требования. Завтра все представим подробно, будут комментарии, там будет речь и о более жестком использовании средств защиты — масок. А вообще, давайте руководствоваться здравым смыслом, если в постановлении конкретное место, коридор, лифт, туалет не указаны, если общаемся с людьми, с которыми мы обычно не общаемся, просто надо надевать маски”, — сказал Аурелиюс Верига и уточнил, что речь идет о масках в то время, когда люди не едят. Это постановление будет принято 21 августа.

Верига также информировал, что сейчас согласовывают все требования, поскольку появятся и другие ограничения. “Было обращение каунасских властей по вопросу баров, все объявим сразу, чтобы заведения успели подготовиться. Пока не решено, когда эти требования вступят в силу, но будет 1-2 дня на подготовку. Что касается масок, то тут готовиться не надо, люди приносят маски и надевают их, но если будут дополнительные требования, посвященные дистанции, то тогда нужна подготовка, дадут несколько дней”, — сказал министр.