Новые правила въезда в Финляндию: жителям Эстонии придется соблюдать самоизоляцию

Так, в “зеленую” группу попадают страны с числом выявленных случаев заражения COVID-19 менее 8 человек на 100 000 населения — для приезжих из таких стран никакие ограничения применяться не будут.
К “желтой” группе относятся страны, в которых число выявленных случаев заражения COVID-19 превышает 8 человек на 100 000 населения — для приезжих из этих стран будут действовать требования самоизоляции. В Эстонии данный показатель на этой неделе составляет 9,9, т.е. Эстония попадает в “желтую” группу, для которой предусмотрено требование самоизоляции по приезде, пишет rus.err.ee.
Люди, прибывающие из “красной” страны, то есть, из страны с высоким уровнем риска, вероятнее всего, будет протестированы на коронавирус. Предполагается также тестирование в обязательном порядке.
Премьер-министр Санна Марин не смогла ответить на вопрос, каким образом проведут границу между “желтой” и “красной” страной. "Этот вопрос находится в компетенции эпидемиологов и здравоохранительных органов", — заметила она.
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