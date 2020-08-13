13.08.2020, 16:42

Новые правила въезда в Финляндию: жителям Эстонии придется соблюдать самоизоляцию

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Seigad Soomest
Foto: Eero Vabamägi

Новая “светофорная система Финляндии будет классифицировать страны” в соответствии с эпидемиологической ситуацией. На данный момент Эстония попадает в “желтую” группу, для которой предусмотрено требование обязательной самоизоляции по приезде, сообщает YLE

Так, в “зеленую” группу попадают страны с числом выявленных случаев заражения COVID-19 менее 8 человек на 100 000 населения — для приезжих из таких стран никакие ограничения применяться не будут.

К “желтой” группе относятся страны, в которых число выявленных случаев заражения COVID-19 превышает 8 человек на 100 000 населения — для приезжих из этих стран будут действовать требования самоизоляции. В Эстонии данный показатель на этой неделе составляет 9,9, т.е. Эстония попадает в “желтую” группу, для которой предусмотрено требование самоизоляции по приезде, пишет rus.err.ee.

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Люди, прибывающие из “красной” страны, то есть, из страны с высоким уровнем риска, вероятнее всего, будет протестированы на коронавирус. Предполагается также тестирование в обязательном порядке.

Премьер-министр Санна Марин не смогла ответить на вопрос, каким образом проведут границу между “желтой” и “красной” страной. "Этот вопрос находится в компетенции эпидемиологов и здравоохранительных органов", — заметила она.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения выяснит, можно ли изменить действующий закон об инфекциях таким образом, чтобы гражданам, осознанно посетившим страну с высоким уровнем риска, не выплачивали компенсацию, предусмотренную для лиц, которые лишились доходов из-за пребывания на карантине.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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