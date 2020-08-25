Новый аттракцион: в Таиланде для туристов откроют тюрьмы
Министерство исправительных учреждений Таиланда откроет тюрьмы для туристов в качестве достопримечательности, пишет Bangkok Post со ссылкой на министра юстиции Сомсака Тхепсутина.
Министерство исправительных учреждений Таиланда откроет тюрьмы для туристов в качестве достопримечательности, пишет Bangkok Post со ссылкой на министра юстиции Сомсака Тхепсутина.
По словам министра, подобный проект уже реализуется в пяти исправительных учреждениях. Теперь его планируют расширить на еще 72 тюрьмы. Там будут проводить конкурсы для шеф-поваров и баров, а также откроют магазины с товарами, которые изготовили заключенные.
Тхепсутин также отметил, что в тюрьмах уже проводили различные мероприятия. Они направлены на продвижение различных профессий, адаптацию заключенных к жизни после тюрьмы, а также исправление имиджа исправительных учреждений.
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