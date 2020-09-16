Новый городской канцлер: ситуацию в туристическом секторе Таллинна можно сравнить с военным положением

Для воплощения в жизнь планов развития города был создан Таллиннский стратегический центр, руководство которым доверили Кайри Вахер. Со следующего года она будет отвечать как за развитие города, так и за общую конкурентоспособность. Именно ей предстоит потушить пожар в туристическом секторе столицы, который очень сильно пострадал от кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Зачем вообще нужен новый городской стратегический центр?

Таллиннский стратегический центр создается для того, чтобы мы могли добиться лучших результатов за деньги столичных налогоплательщиков. То, что сейчас делается для столицы, точно можно выполнять еще лучше. Есть ряд функций, которые можно вообще убрать или, наоборот, на которые стоит обратить внимание. Таллинн — это не государство в государстве, столица должна всегда сравнивать себя с городами-конкурентами за пределами Эстонии. В нынешних экономических условиях важно критически относиться к организации. Что нужно изменить, чтобы добиться лучших результатов?