16.09.2020, 07:00

Новый городской канцлер: ситуацию в туристическом секторе Таллинна можно сравнить с военным положением


EST
Kairi Vaher
Kairi VaherFoto: Rauno Volmar

По словам Кайри Вахер, получившей недавно должность городского канцлера, не все работающие в Старом городе предприятия переживут коронакризис, пишет Eesti Päevaleht.

Для воплощения в жизнь планов развития города был создан Таллиннский стратегический центр, руководство которым доверили Кайри Вахер. Со следующего года она будет отвечать как за развитие города, так и за общую конкурентоспособность. Именно ей предстоит потушить пожар в туристическом секторе столицы, который очень сильно пострадал от кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Зачем вообще нужен новый городской стратегический центр?

Таллиннский стратегический центр создается для того, чтобы мы могли добиться лучших результатов за деньги столичных налогоплательщиков. То, что сейчас делается для столицы, точно можно выполнять еще лучше. Есть ряд функций, которые можно вообще убрать или, наоборот, на которые стоит обратить внимание. Таллинн — это не государство в государстве, столица должна всегда сравнивать себя с городами-конкурентами за пределами Эстонии. В нынешних экономических условиях важно критически относиться к организации. Что нужно изменить, чтобы добиться лучших результатов?

У Таллинна есть конкуренты? Это Тарту? Или все-таки это касается больше Риги или Хельсинки?

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Мы говорим о Европе в более широком смысле. Понятно, что столицы соседних стран — наши конкуренты. Мы всегда должны вести сравнительный анализ с другими городами, понимать, где Таллинн мог бы быть более успешным и в какой сфере можно было бы перенять чужой опыт, чтобы к нам приезжало больше гостей и поступало больше инвестиций.

Сфера туризма Таллинна находится на грани краха. Чем город может помочь?

Такого экономического кризиса в истории еще не было. Когда в марте были введены ограничения на передвижение, ситуацию можно было сравнить с военным положением. Выбраться из него крайне сложно, потому что кризис еще не закончился. 80% иностранных туристов приезжают конкретно в Таллинн. Конечно, кто-то едет посмотреть всю страну, но в любом случае их путешествие, как правило, начинается с Таллинна. Если туристов не будет, то страдают все: рестораны, кафе, гостиницы, организаторы конференций и гиды.

Сегодня уровень заражения коронавирусом вновь стал расти, опять введены ограничения на поездки, действуют карантинные требования, а это значит, что большого количества туристов этой осенью не предвидится.

Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы привлечь в город туристов, когда ситуация улучшится. Многие компании, работающие в Старом городе, сейчас испытывают большие трудности. В начале кризиса тем, кто арендует у города помещения, горуправа предоставила 100% скидку на аренду. Мы проведем еще одну встречу с представителями бизнеса для того, чтобы обсудить, какие послабления в арендной плате должен сделать город, чтобы компании смогли остаться на плаву в это сложное время. Не все переживут кризис, но если удастся сохранить определенное количество рабочих мест и компаний, это тоже будет здорово. Мы ведем активные переговоры. На этой неделе предложения уже поступят к мэру.

Сколько отелей и ресторанов в Таллинне продержатся до весны?



Я надеюсь, что большая часть переживет кризис, воспользовавшись государственной поддержкой. Этот сектор пострадал больше всего.


Почему Старый город превратился в своеобразное туристическое гетто? Должно ли так быть?

Из каждого кризиса можно сделать выводы. Это возможность для компаний здраво оценить свою деятельность и подумать о том, что можно сделать по-другому, чтобы привлечь местных жителей к числу своих клиентов. Многие так и поступили.


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