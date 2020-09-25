Новый порядок: кому разрешено приезжать в Финляндию без обязательного 2-недельного карантина

Начиная с понедельника в Финляндию можно без ограничений въезжать только с целью возвращения домой, по работе, учебе, транзитом или по чрезвычайным обстоятельствам. В туристических целях посещение Финляндии временно невозможно.

Помимо Эстонии, ограничения коснутся Исландии, Норвегии, Швеции, Германии и Словакии. При этом сохраняется возможность пересечения сухопутной границы с Норвегией и Швецией без обязательных карантинных требований.

Соблюдение самоизоляции не распространяется на тех, кто приезжает в Финляндию по работе. Для остальных, кто также имеет право на въезд в Финляндию, рекомендуется находиться на карантине в течение 14 дней.

С 1 октября самоизоляция не потребуется, если поездка за пределы Финляндии длилась менее трех дней и в течение последних 72 часов был пройден тест на коронавирус (с отрицательным результатом). Если продолжительность поездки превышает три дня, требование соблюдения самоизоляции становится обязательным. В этом случае можно уменьшить период нахождения на карантине, если сдать два теста на коронавирус.