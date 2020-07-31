Новый руководитель гостиницы Viru о банкротстве, первой группе немецких туристов и любимой лошади

Заполняемость постоянно растет и постепенно восстанавливается. Мы движемся в том же темпе, что и весь рынок — в Таллине заполняемость гостиниц сейчас от 30 до 40%. А в Пярну, например, уже все 100%.

Нет страха, что все плохо закончится?



Нашим большим плюсом является тот факт, что мы являемся частью компании S-Group. Сил больше. Оборот S-Group составляет 10 миллиардов евро. Это большая многопрофильная группа. Это означает, что если станет совсем плохо, они нам помогут. В этом плане Sokotel — очень хорошее место работы. Нет страха, что мы обанкротимся. Нам это не грозит!

Вы прибегали к помощи Кассы по безработице?



Да, как в гостинице Hedon, так и в Viru. В Таллинне гостиница работала, но клиентов было так мало, что мы решили воспользоваться государственной помощью.

Вам пришлось реорганизовать работу в отеле из-за опасности распространения коронавируса?



С уборкой номеров и раньше все было на высшем уровне. Используются только высококачественные средства. Когда я узнавала, следует ли нам каким-либо образом корректировать процесс уборки комнат, мне ответили, что в этом нет особой необходимости. Изменения в том, что места общего пользования теперь убираются чаще. Повсюду есть дезинфицирующие средства. Мы соблюдаем лимит на количество клиентов, установленный государством. Ночной клуб закрыт. На стойке регистрации установлено защитное стекло. Я думаю, что оно останется у нас и дальше, также, как и на кассах продуктовых магазинов. Но я не знаю, что будет в следующем году или через пять лет.