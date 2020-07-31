31.07.2020, 07:00

Новый руководитель гостиницы Viru о банкротстве, первой группе немецких туристов и любимой лошади

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Новый руководитель гостиницы Viru о банкротстве, первой группе немецких туристов и любимой лошади
Foto: Martin Pedaja

Вчера стало известно, что три крупных столичных отеля, объявив о массовых сокращениях, решили начать осенью капитальный ремонт, поскольку клиентов из-за коронавируса все равно мало и улучшения ситуации в ближайшее время не ожидается. Новый руководитель отеля Viru Sokos Сари Сопанен надеется, что это послужит хорошим стимулом для учреждения, пишет Ärileht.

С 6 июля новым руководителям гостиницы Viru Sokos стала Сари Сопанен. Решение о назначении ее на этот пост было принято еще до разразившегося кризиса. Вплоть до июля Сари работала в Пярну директором СПА-отеля Hedon.

В фойе гостиницы заметно, что постояльцев довольно много. Кажется, что ситуация в туризме улучшается?

Да, постепенно становится лучше. Нашу гостиницу очень любят финские туристы. Если обычно их число составляет 65% от общего количества постояльцев, то сейчас — 95%. Финны понемногу начинают возвращаться в Эстонию. Я даже всем своим финским друзьям посоветовала приехать, сказала, что Таллинн стоит посетить. Если летом прошлого года спокойно насладиться красотой Старого города было невозможно из-за большого количества туристов, то сейчас для этого созданы все условия. Я и жителям Эстонии рекомендую воспользоваться случаем и погулять по столице. С экономической точки зрения ситуация, вызванная коронавирусом, конечно, печальная, наша сфера пострадала сильнее всего.

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Вы вступили в должность только 6 июля. Сложно было?

Да, за всю мою жизнь и карьеру кризис из-за коронавируса — самое трудное время. В это время я работала в Пярну в СПА-отеле Hedon. Прошлый год был успешным, январь и февраль этого года — очень хорошими. А потом произошел взрыв, которого никто не ожидал. Обычно когда начинается экономический спад, ты к нему готовишься, чувствуешь его заранее, начинаешь продумывать свои действия. Но на этот раз все случилось так молниеносно, что пришлось закрываться практически сразу. Хуже всего — неизвестность. Обеспокоенность за свою команду. В нашей сфере нет ни одной компании, которая не пострадала бы от этого кризиса.

Если доход равен нулю, надо что-то предпринимать. Как в случае отеля Hedon, так и Viru, большим плюсом было наличие финансового резерва. Кризис начался сразу же после окончания так называемого низкого туристического сезона, а к этому времени накопления многих гостиниц обычно как раз заканчиваются.

Из-за этого многие гостиницы уже подали заявление о банкротстве и сократили персонал…

К сожалению, да. Например, компания TallinnHotels, управляющая отелями Palace, Bern и Savoy Boutique, решила прервать свою деятельность. Осень покажет, объявит ли еще кто-то о банкротстве. Три наших крупных “соседа“ — Nordic Hotel Forum, Tallink City ja Radisson Blu Sky — начинаю ремонтные работы, решив воспользоваться низким сезоном. Возможно, этого не было в их ближайших планах, но это разумно.

Однако осенний период по-прежнему остается под большим вопросом. Хотя в Пярну на данный момент существенных изменений не чувствуется — сейчас там традиционно высокий сезон.

Растет ли внутренний туризм по обе стороны Финского залива?

Чувствуется, что люди еще немного боятся вернуться к активным путешествиям. Кроме того, по-прежнему есть и ограничения на поездки за границу. Поэтому мы стали больше ездить по своей стране. Это очень хорошо. Как в Эстонии, так и в Финляндии многие уже забыли, как красиво на родине. Так здорово, когда мои друзья публикуют в соцсетях фотографии красивых мест, которых у нас, кстати, очень много. Надеюсь, что в будущем, когда мы захотим куда-то поехать, мы не будем прежде всего думать о дальних странах и городах. Жители Эстонии могут найти много интересного, например, и в соседней Финляндии. И наоборот.

Пришлось ли сокращать персонал в СПА-гостинице “Hedon” в Пярну?

Да. Кто не прибегнул к сокращениям, тот очень большой оптимист. С таким снижением спроса все владельцы гостиничного бизнеса были вынуждены увольнять персонал. Это совсем неприятно, но вы просто должны это сделать, должны отреагировать так, чтобы компания смогла остаться на плаву и предложить хоть что-то оставшемуся персоналу.

Viru планирует сократить 70 человек. Этот план в силе?

Сокращения пройдут по плану, это решение было принято до моего прихода в компанию. В июле прошлого года почти все 516 номеров нашей гостиницы были постоянно забронированы, заполняемость отеля составляла 95%. В этом году мы очень далеки от прошлогодних показателей и, к сожалению, не можем обеспечить работой всех сотрудников.

Foto: Martin Pedaja

Как сейчас обстоит дело с бронированием номеров?

Заполняемость постоянно растет и постепенно восстанавливается. Мы движемся в том же темпе, что и весь рынок — в Таллине заполняемость гостиниц сейчас от 30 до 40%. А в Пярну, например, уже все 100%.

Нет страха, что все плохо закончится?

 Нашим большим плюсом является тот факт, что мы являемся частью компании S-Group. Сил больше. Оборот S-Group составляет 10 миллиардов евро. Это большая многопрофильная группа. Это означает, что если станет совсем плохо, они нам помогут. В этом плане Sokotel — очень хорошее место работы. Нет страха, что мы обанкротимся. Нам это не грозит!

Вы прибегали к помощи Кассы по безработице?

Да, как в гостинице Hedon, так и в Viru. В Таллинне гостиница работала, но клиентов было так мало, что мы решили воспользоваться государственной помощью.

Вам пришлось реорганизовать работу в отеле из-за опасности распространения коронавируса?

С уборкой номеров и раньше все было на высшем уровне. Используются только высококачественные средства. Когда я узнавала, следует ли нам каким-либо образом корректировать процесс уборки комнат, мне ответили, что в этом нет особой необходимости. Изменения в том, что места общего пользования теперь убираются чаще. Повсюду есть дезинфицирующие средства. Мы соблюдаем лимит на количество клиентов, установленный государством. Ночной клуб закрыт. На стойке регистрации установлено защитное стекло. Я думаю, что оно останется у нас и дальше, также, как и на кассах продуктовых магазинов. Но я не знаю, что будет в следующем году или через пять лет.

Ночной клуб до сих пор закрыт?

Да. Теоретически его можно было бы уже открыть. Но, наверное, это произойдет только осенью. Кроме того, у нас закрыты конференц-залы, а их в гостинице 11. Самый большой зал вмещает 500 человек, но принять мы можем только половину.

Sari Sopanen Foto: Martin Pedaja

Как вы видите дальнейшее развитие событий? У Вас наверняка разработаны разные сценарии действий.

Спрос медленно восстанавливается, но прогнозировать темп очень сложно. Для начала надо понять, когда окончательно снимут ограничения, смогут ли туристы свободно путешествовать и не будет ли второй волны распространения заболевания. Вчера (22 июля — ред.) у нас была первая после кризиса немецкая группа. Мы скорректировали наш бизнес-план, но должны постоянно держать руку на пульсе, чтобы успеть внести необходимые коррективы.

А есть ли какие-то изменения среди туристов? Например, в этой первой немецкой группе было больше пожилых или молодых туристов?

Я не делала такой статистики, но небольшая разница все же есть. Туристы в возрасте более осторожны, чаще отменяют путешествия и боятся ехать за границу. Молодых же людей это не пугает, они готовы отправиться на отдых сразу же, как только им разрешат. Поэтому молодежи действительно стало больше.

Как Вы снимаете стресс?

Когда я только переезжала в Пярну, я привезла с собой из Финляндии лошадь. Она до сих пор в Пярну, не хочет жить в столице (смеется — прим.ред.). Я очень рада, что у меня есть такое славное хобби. Я никогда так много не работала, как во время кризиса, вызванного коронавирусом, когда гостиница была закрыта. Дни были долгими, темы обсуждения сложными, поэтому каждый вечер я приходила к своей лошадке. И сразу все заботы исчезали, я просто ухаживала за своим любимым животным. Это доставляло мне столько радости, что я сразу забывала о сложностях и возвращалась домой уже с улыбкой на лице. Всем советую больше общаться с животными — они очень хорошо снимают стресс.

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