“Нужно быть творческими”: эстонская авиакомпания нашла выход из кризиса

“Нужно быть творческими и экономными”, — сказал руководитель авиакомпании Яанус Ояметс. Он отметил, что на самом деле перевозка футбольных и хоккейных команд не является чем-то новым для NyxAir. Например, ранее фирма весь сезон летала в Италию.

Читайте подробнее на dv.ee.