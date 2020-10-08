“Нужно быть творческими”: эстонская авиакомпания нашла выход из кризиса

Эстонская авиакомпания NyxAir нашла новый способ поддержать деятельность во время коронакризиса. Она перевозит спортивные команды.
“Нужно быть творческими и экономными”, — сказал руководитель авиакомпании Яанус Ояметс. Он отметил, что на самом деле перевозка футбольных и хоккейных команд не является чем-то новым для NyxAir. Например, ранее фирма весь сезон летала в Италию.
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