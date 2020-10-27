Нюрнберг отменяет знаменитую Рождественскую ярмарку
Нюрнберг отменяет знаменитую на весь мир Рождественскую ярмарку из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы городской управы.
Нюрнберг отменяет знаменитую на весь мир Рождественскую ярмарку из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы городской управы.
"В свете быстро растущих цифр заражений коронавирусом город Нюрнберг с тяжелым сердцем принял решение отменить Рождественскую ярмарку, которая должна была проходить с пятницы, 27 ноября, по четверг, 24 декабря 2020 года", — сказано в заявлении.
Рождественский рынок и ярмарка в Нюрнберге — Christkindlmarkt (Рынок младенца Христа) — это важная городская традиция, на время ярмарки на центральной площади выстраивается деревянный сказочный городок, который принимает сотни тысяч посетителей. На ярмарке, украшенной в вечерние времена разноцветными огнями, продают глинтвейн и традиционные кушанья, деревянные игрушки работы местных ремесленников и многое другое. Атмосферу праздника дополняют музыкальные и театральные представления, ярмарка считается символом Рождества и одним из важных культурных мероприятий года.
В настоящее время на 100 тысяч жителей Нюрнберга приходится более 100 новых заражений коронавирусом в неделю, ожидается, что цифры будут расти и дальше.
"В этой связи было бы неправильным сигналом проводить Рождественскую ярмарку", — сказал бургомистр города Маркус Кениг, его цитирует пресс-служба управы. По его словам, власти просто не смогут обеспечить надлежащую дистанцию и соблюдение правил гигиены в случае, когда в центре города ежедневно собираются тысячи людей.
По его словам, он уже проинформировал торговцев и всех тех, кто задействован в организации ярмарки. Сообщается, что ярмарка имеет большое экономическое значение для местных торговцев и ремесленников, поэтому решение ее отменить далось особенно тяжело.
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