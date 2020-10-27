Нюрнберг отменяет знаменитую Рождественскую ярмарку

В настоящее время на 100 тысяч жителей Нюрнберга приходится более 100 новых заражений коронавирусом в неделю, ожидается, что цифры будут расти и дальше.

"В этой связи было бы неправильным сигналом проводить Рождественскую ярмарку", — сказал бургомистр города Маркус Кениг, его цитирует пресс-служба управы. По его словам, власти просто не смогут обеспечить надлежащую дистанцию и соблюдение правил гигиены в случае, когда в центре города ежедневно собираются тысячи людей.

По его словам, он уже проинформировал торговцев и всех тех, кто задействован в организации ярмарки. Сообщается, что ярмарка имеет большое экономическое значение для местных торговцев и ремесленников, поэтому решение ее отменить далось особенно тяжело.