26.06.2020, 15:15

О чем стоит помнить, отправляясь в летнее путешествие на автомобиле?


EST
О чем стоит помнить, отправляясь в летнее путешествие на автомобиле?
Photo by Oksana Kurochkina on Unsplash

Пришло время летних отпусков, которые многие проводят в путешествиях на автомобиле – в Эстонии и в соседних странах есть огромное количество заслуживающих внимания красивых мест. Чтобы сделать отпуск максимально комфортным, стоит продумать, как лучше всего защитить свое здоровье и имущество, а также что делать, если с машиной что-то случится.

“Хотя заграничные поездки постепенно восстанавливаются, мы видим, что этим летом планируется много семейных и отпускных поездок по Эстонии и соседним странам. По какой-то причине, однако, широко распространено мнение, что, например, при поездке в Латвию и Литву страховка не требуется, а отдыхающие на родине думают о ней еще меньше. Однако неожиданности и неудачи случаются повсеместно, поэтому стоит ознакомиться с различными возможностями защитить себя в поездке”, — сказала руководитель отдела страхования путешествий ERGO Анника Мялло.

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Анника Мялло дала ряд полезных рекомендаций, на которые следует обратить внимание перед тем, как отправляться в отпуск.

Путешествуя по Европе, захватите европейскую карту медицинского страхования

Европейскую карту медицинского страхования можно бесплатно заказать в среде eesti.ee и вам отправят ее домой по почте. Тем не менее, стоит отметить, что европейская карта медицинского страхования не обеспечивает полной защиты, поэтому, приобретая страхование путешествия, следует также выбрать дополнительную медицинскую страховку. Медицинская страховка в путешествии помогает покрыть расходы, которые не возмещает карта медицинского страхования — например, плату за посещение врача, расходы на медицинский транспорт и, при необходимости, транспортировку пациента домой. Услуг, которые не возмещает Больничная касса, может быть больше, поскольку все зависит от правил медицинского страхования страны назначения.

Оформите страхование от прерывания поездки

Страхование от прерывания поездки поможет в непредвиденных ситуациях, когда поездку приходится прервать, или возникают препятствия, которые не позволяют продолжить поездку. Например, может случиться так, что в результате дорожно-транспортного происшествия автомобилю потребуется ремонт. Причиненный автомобилю ущерб также покрывается страхованием каско за границей, но, чтобы вам не пришлось возвращаться домой или ждать в номере отеля, страхование от прерывания поездки при необходимости возместит стоимость аренды автомобиля. Таким образом, отпуск сможет продолжиться и первоначально запланированные ночевки также могут быть использованы. В других случаях страхование от прерывания поездки покроет расходы на возвращение домой — например, если ремонт автомобиля занимает больше времени, чем сама поездка, автомобиль вообще невозможно отремонтировать или пассажиры хотят вернуться домой, а не использовать арендованную машину. Вместе с тем компания ERGO — единственная в Эстонии, кто с этого лета предлагает и страхование от отмены и прерывания поездок внутри Эстонии.

Отправляясь в поездку на автомобиле, подумайте о страховании багажа

Как и в случае с авиаперелетом, отправляясь в поездку на машине, стоит подумать о страховании багажа. Оно может оказаться полезно, например, если багаж будет утерян в отеле. Однако, если багаж украден из автомобиля, ущерб покрывается не страхованием путешествия, а автомобильной страховкой каско. Тем не менее, компенсация за оставленные без присмотра в автомобиле вещи выплачивается только в том случае, если вещи не находились на видном месте и владелец машины официально зафиксировал факт кражи.

Если с машиной что-то случится, обращайтесь в Автопомощь

Перед тем, как отправиться в поездку на машине, выясните, включает ли ваш полис страхования каско или дорожного страхования круглосуточную услугу Автопомощи. Такая услуга поможет заменить спустившее колесо, завести машину в случае севшего аккумулятора или пополнить топливом неожиданно опустевший бак, чтобы можно было доехать до ближайшей заправочной станции. А если выясняется, что автомобиль не может продолжать движение, его отбуксируют в ближайшую мастерскую или на стоянку. Если инцидент имел место в Эстонии, пассажиров доставят к месту назначения в пределах Эстонии. Если пункт назначения находится не в Эстонии, пассажиров доставят в ближайший желаемый пункт в пределах Эстонии, откуда можно будет самостоятельно продолжить поездку.

Убедитесь в том, что ваше страхование путешествий действует

Если у вас нет долгосрочного страхования путешествий, оформляйте страховку до начала поездки на весь ее период, то есть с момента выезда до возвращения домой. Если во время поездки окажется, что она займет больше времени, чем планировалось, можно изменить дату окончания поездки, своевременно уведомив страховую компанию.

Помните о требованиях и исключениях в связи с коронавирусом

Стоит помнить, что для большинства страховых компаний эпидемии и пандемии являются в условиях страхования путешествий общим исключением, т.е. если поездка отменяется или прерывается (прямо или косвенно) из-за эпидемии или пандемии, ущерб не покрывается. При поездке за границу следите за информацией на сайте Министерства иностранных дел — открыты ли границы страны назначения и каковы условия карантина при въезде в страну. Ситуация может меняться каждый день.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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