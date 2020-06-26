О чем стоит помнить, отправляясь в летнее путешествие на автомобиле?

“Хотя заграничные поездки постепенно восстанавливаются, мы видим, что этим летом планируется много семейных и отпускных поездок по Эстонии и соседним странам. По какой-то причине, однако, широко распространено мнение, что, например, при поездке в Латвию и Литву страховка не требуется, а отдыхающие на родине думают о ней еще меньше. Однако неожиданности и неудачи случаются повсеместно, поэтому стоит ознакомиться с различными возможностями защитить себя в поездке”, — сказала руководитель отдела страхования путешествий ERGO Анника Мялло.

Анника Мялло дала ряд полезных рекомендаций, на которые следует обратить внимание перед тем, как отправляться в отпуск.

Путешествуя по Европе, захватите европейскую карту медицинского страхования

Европейскую карту медицинского страхования можно бесплатно заказать в среде eesti.ee и вам отправят ее домой по почте. Тем не менее, стоит отметить, что европейская карта медицинского страхования не обеспечивает полной защиты, поэтому, приобретая страхование путешествия, следует также выбрать дополнительную медицинскую страховку. Медицинская страховка в путешествии помогает покрыть расходы, которые не возмещает карта медицинского страхования — например, плату за посещение врача, расходы на медицинский транспорт и, при необходимости, транспортировку пациента домой. Услуг, которые не возмещает Больничная касса, может быть больше, поскольку все зависит от правил медицинского страхования страны назначения.