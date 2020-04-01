Обращение туроператоров TEZ Tour и Novatours

Туроператоры TEZ Tour и Novatours своими силами и за свой счет вернули в Эстонию около 2000 туристов из Египта, с Тенерифе и из прочих уголков мира. Наши консультанты работали круглосуточно, оказывая всестороннюю помощь и организуя дополнительные авиарейсы. Расходы достигли порядка 700 000 евро.

Novatours и TEZ Tour всегда помогали своим туристам в кризисных ситуациях, будь то извержение вулкана в Исландии, государственный переворот в Египте или беспорядки в Турции. Всегда оперативно, среди первых, своими силами, за свой счет, не прося помощи у государства.

14 марта министр экономики и коммуникаций Таави Аас обратился ко всем туристическим предприятиям с настойчивой просьбой немедленно вернуть всех находящихся за границей клиентов домой не позднее среды 18 марта. Когда же туристы были возвращены в Эстонию, мы получили от Министерства экономики и коммуникации письмо, в котором значилось, что министерство лишь даёт рекомендации, и они не обязательны к исполнению.