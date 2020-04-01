Обращение туроператоров TEZ Tour и Novatours

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением эстонские туроператоры были вынуждены отменить все рейсы в период с 14 марта по 1 мая 2020 года. Помимо этого, в соответствии с распоряжением правительства, пришлось незамедлительно вернуть всех находящихся за границей туристов домой, взяв всю организацию и расходы по вывозу на себя.
Туроператоры TEZ Tour и Novatours своими силами и за свой счет вернули в Эстонию около 2000 туристов из Египта, с Тенерифе и из прочих уголков мира. Наши консультанты работали круглосуточно, оказывая всестороннюю помощь и организуя дополнительные авиарейсы. Расходы достигли порядка 700 000 евро.
Novatours и TEZ Tour всегда помогали своим туристам в кризисных ситуациях, будь то извержение вулкана в Исландии, государственный переворот в Египте или беспорядки в Турции. Всегда оперативно, среди первых, своими силами, за свой счет, не прося помощи у государства.
14 марта министр экономики и коммуникаций Таави Аас обратился ко всем туристическим предприятиям с настойчивой просьбой немедленно вернуть всех находящихся за границей клиентов домой не позднее среды 18 марта. Когда же туристы были возвращены в Эстонию, мы получили от Министерства экономики и коммуникации письмо, в котором значилось, что министерство лишь даёт рекомендации, и они не обязательны к исполнению.
Правительство раздает рекомендации или всё же распоряжения? На наш взгляд, если правительство называет происходящее «спасательной операцией» и «эвакуацией», то мы имеем дело с распоряжениями, обязательными к исполнению, и материальная ответственность за эвакуацию граждан страны не должна ложиться целиком и исключительно на плечи частных компаний.
TEZ Tour и Novatours прилагали и продолжают прилагать огромные усилия, чтобы выполнить свои обязательства, но мы уверены, что нынешняя непредвиденная ситуация (форс-мажор) чётко показывает, что нужны изменения в законодательстве. Одним из таких важных изменений должно стать солидарное разделение расходов в случае массовой эвакуации граждан между туроператорами и государством.
Клиентам крупнейших туроператоров Эстонии беспокоиться не о чем. В соответствии с действующим в Эстонии законом о туризме деньги клиентов TEZ Tour и Novatours защищены соответствующими залогами, независимо от того, осуществляется ли турпоездка в запланированном порядке, отменяется или будет изменена с учетом выбора клиента.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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