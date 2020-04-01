Обращение туроператоров TEZ Tour и Novatours

Правительство раздает рекомендации или всё же распоряжения? На наш взгляд, если правительство называет происходящее «спасательной операцией» и «эвакуацией», то мы имеем дело с распоряжениями, обязательными к исполнению, и материальная ответственность за эвакуацию граждан страны не должна ложиться целиком и исключительно на плечи частных компаний.
TEZ Tour и Novatours прилагали и продолжают прилагать огромные усилия, чтобы выполнить свои обязательства, но мы уверены, что нынешняя непредвиденная ситуация (форс-мажор) чётко показывает, что нужны изменения в законодательстве. Одним из таких важных изменений должно стать солидарное разделение расходов в случае массовой эвакуации граждан между туроператорами и государством.
Клиентам крупнейших туроператоров Эстонии беспокоиться не о чем. В соответствии с действующим в Эстонии законом о туризме деньги клиентов TEZ Tour и Novatours защищены соответствующими залогами, независимо от того, осуществляется ли турпоездка в запланированном порядке, отменяется или будет изменена с учетом выбора клиента.
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