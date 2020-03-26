"Обратно я получу только 40% от стоимости путевки": что думают эстонские туристы об отмененных турах
В связи с закрытием границ и введением чрезвычайного положения многие жители Эстонии были вынуждены отменить свои путешествия. Нам приходит много писем от читателей об отмене авиарейсов, аннуляции туров, проблемах с возвратом денег, отказах в выплате компенсации и многом другом. Приводим несколько примеров писем читателей туристического портала Reisijuht.
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