"Обратно я получу только 40% от стоимости путевки": что думают эстонские туристы об отмененных турах

“Утром 16 марта я должна была улететь в Хургаду. Но не улетела”, — рассказывает Катарина. “В свете последних событий я задумалась — случись что, кто будет оплачивать все медицинские расходы? Я поняла, что я не хочу сидеть на карантине, а еще я боюсь, что привезу вирус из Египта в Эстонию и заражу своих родственников. Поэтому я отменила свой рейс сама и не жалею”, — добавляет она.

“Я сразу же позвонила в турфирму Tez Tour и отменила свой рейс в Турцию, который должен был состояться в начале мая”, — говорит Лийза. “Подождем пока ситуация стабилизируется и тогда точно полетим отдыхать. Представитель турфирмы предложил нам в качестве альтернативы поменять даты рейса с мая на сентябрь, чтобы мы не потеряли денег. Но мы все равно решили отказаться. Люди, будьте благоразумны, смотрите дальше своего носа. Мойте руки и оставайтесь дома”.