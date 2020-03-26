26.03.2020, 12:01

"Обратно я получу только 40% от стоимости путевки": что думают эстонские туристы об отмененных турах


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"Обратно я получу только 40% от стоимости путевки": что думают эстонские туристы об отмененных турах
Scanpix, AP By-line:Francisco Ubilla

В связи с закрытием границ и введением чрезвычайного положения многие жители Эстонии были вынуждены отменить свои путешествия. Нам приходит много писем от читателей об отмене авиарейсов, аннуляции туров, проблемах с возвратом денег, отказах в выплате компенсации и многом другом. Приводим несколько примеров писем читателей туристического портала Reisijuht.

“Утром 16 марта я должна была улететь в Хургаду. Но не улетела”, — рассказывает Катарина. “В свете последних событий я задумалась — случись что, кто будет оплачивать все медицинские расходы? Я поняла, что я не хочу сидеть на карантине, а еще я боюсь, что привезу вирус из Египта в Эстонию и заражу своих родственников. Поэтому я отменила свой рейс сама и не жалею”, — добавляет она.

“Я сразу же позвонила в турфирму Tez Tour и отменила свой рейс в Турцию, который должен был состояться в начале мая”, — говорит Лийза. “Подождем пока ситуация стабилизируется и тогда точно полетим отдыхать. Представитель турфирмы предложил нам в качестве альтернативы поменять даты рейса с мая на сентябрь, чтобы мы не потеряли денег. Но мы все равно решили отказаться. Люди, будьте благоразумны, смотрите дальше своего носа. Мойте руки и оставайтесь дома”.

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Еще один читатель рассказывает, что как только Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса, он отменил купленную еще в конце прошлого года у турфирмы Kidy Tour путевку на египетский курорт Хургада. “Мы должны были полететь в Египет в конце марта, а вернуться домой в начале апреля. Штраф, как и было изначально указано в договоре, составил 25% от стоимости всего тура. Однако при расчете штрафа не учитывался тот факт, что в стоимость всей путевки входило также оформление визы. Я понимаю, что у турфирм сейчас сложное время, они ждут до последнего момента и даже чуть больше положенного, и только потом отменяют туры. Когда я решил отказаться от поездки, я не был уверен, что правительство Египта озвучивает истинные данные по количеству заразившихся. Возможно, там многое скрывают до сих пор. Хотя надеюсь, что я ошибаюсь. Ситуация на курортах может измениться очень быстро. Кто решится поехать отдыхать после снятия карантина, тому я желаю большой удачи!”

“Я отменил свою поездку в Египет по состоянию здоровья, но мне не предложили никакой альтернативы. Заявили, что вся ответственность лежит исключительно на мне”, — жалуется другой читатель. “Мне вернут только 40% от стоимости путевки, а вся остальная часть достанется турфирме в качестве штрафа. Я, конечно, попросил перенести даты поездки, но за это с меня хотели содрать еще пару сотен евро. Немыслимо! Даже в нынешней ситуации хотят получить максимальную прибыль за счет клиентов”, — добавляет он.

Если у вас есть интересная история об оформлении тура или отказе от него, пишите на rus@delfi.ee!

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