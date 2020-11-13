Очередная неудачная реставрация: в Испании изящную статую превратили в “подтаявшего снеговика”

Скульптура девушки-пастушки на фасаде главного офиса банка города Паленсии после восстановительных работ стала больше похожа на непонятную фигуру с “поплывшим” лицом, мультяшными глазами, надутыми губами и носом картошкой.

Изначально мастера должны были восстановить голову козленка, который находился рядом с девушкой на барельефе, но зачем-то “подправили” еще и лицо девушки.

Пользователи соцсетей называют такую реставрацию “позором” и говорят, что пастушка теперь напоминает Дональда Трампа. Первым на неудачную реконструкцию обратил внимание местный художник Антонио Гусман Капель:

“Тот, кто создал этот “шедевр“ — преступник, но еще большее преступление совершил заказчик, который вовремя не остановил работы. Теперь статуя похожа на персонажа мультфильма”.

К сожалению, это уже не первая провальная реставрация исторических объектов.