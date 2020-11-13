13.11.2020, 14:30

Очередная неудачная реставрация: в Испании изящную статую превратили в “подтаявшего снеговика”

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Очередная неудачная реставрация: в Испании изящную статую превратили в “подтаявшего снеговика”
OTO: ANTONIO GUZMÁN CAPEL / FACEBOOK

В испанском городе Паленсия разгорелся скандал по поводу неудачной реставрации исторического барельефа, пишет Eesti Päevaleht.

Скульптура девушки-пастушки на фасаде главного офиса банка города Паленсии после восстановительных работ стала больше похожа на непонятную фигуру с “поплывшим” лицом, мультяшными глазами, надутыми губами и носом картошкой.

Изначально мастера должны были восстановить голову козленка, который находился рядом с девушкой на барельефе, но зачем-то “подправили” еще и лицо девушки.

Пользователи соцсетей называют такую реставрацию “позором” и говорят, что пастушка теперь напоминает Дональда Трампа. Первым на неудачную реконструкцию обратил внимание местный художник Антонио Гусман Капель:

“Тот, кто создал этот “шедевр“ — преступник, но еще большее преступление совершил заказчик, который вовремя не остановил работы. Теперь статуя похожа на персонажа мультфильма”.

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К сожалению, это уже не первая провальная реставрация исторических объектов.

Самым сенсационным случаем стала неудачная реставрации старинной фрески с изображением Иисуса, украшавшей храм Милосердия в испанском городе Борха. В результате работы 80-летней Сесилии Хименес отреставрированное произведение абсолютно не было похоже на оригинал. Получившуюся “картину” назвали “Пушистый Иисус”.

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