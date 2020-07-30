30.07.2020, 17:16

Официальное решение: ЕС не откроет границу с Россией как минимум до середины августа

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Официальное решение: ЕС не откроет границу с Россией как минимум до середины августа
Photo by Guillaume Périgois on Unsplash

Европейский союз оставил границу с Россией закрытой после пересмотра списка стран, с которых сняты ограничения на поездки, пишет Новая Газета.

ЕС не добавил никаких новых стран в список — исключил Алжир. Теперь в рекомендациях всего 12 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Китай.

В следующий раз Комитет постоянных представителей стран Евросоюза пересмотрит документ не раньше середины августа.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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