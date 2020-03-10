10.03.2020, 09:01
"Ограбление века": в аэропорту в Чили украли 15 млн долларов
Преступники украли в Международном аэропорту Сантьяго в Чили свыше $15 млн.
Преступники украли в Международном аэропорту Сантьяго в Чили свыше $15 млн.
Как сообщает чилийская полиция, "от семи до десяти" подозреваемых проникли в терминал международного аэропорта Сантьяго на двух автомобилях, а затем напали на броневик с валютой, только что доставленной на территорию страны на одном из самолетов.
Как уточняется, было украдено 14 млн долларов и 1 млн евро (13 млрд чилийских песо).
Как пишет Guardian, чилийская полиция считает, что грабители заранее знали о планирующейся доставке денег.
Расследованием данного дела занимается полиция.
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