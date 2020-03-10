"Ограбление века": в аэропорту в Чили украли 15 млн долларов

Как сообщает чилийская полиция, "от семи до десяти" подозреваемых проникли в терминал международного аэропорта Сантьяго на двух автомобилях, а затем напали на броневик с валютой, только что доставленной на территорию страны на одном из самолетов.

Как уточняется, было украдено 14 млн долларов и 1 млн евро (13 млрд чилийских песо).

Как пишет Guardian, чилийская полиция считает, что грабители заранее знали о планирующейся доставке денег.

Расследованием данного дела занимается полиция.