Ограничения на авиаперелеты из Таллинна отменят с нового года

"-До конца года у нас действует правило, что полеты разрешены только в регионы, где распространение коронавируса ниже двукратного среднеевропейского показателя. Этот показатель сейчас высокий, но он быстро снижается, например, в Испанию можно летать совершенно свободно. Разумеется, как член правительства, я говорю людям, что надо еще немного потерпеть, пока еще не время куда-то спешить. Но если ничего страшного в Европе не произойдет, то все линии можно будет обслуживать", - сказал министр экономики и коммуникаций Таави Аас в интервью ERR.

Он также отметил, что поскольку теперь в Европейском союзе сочли, что внешние ограничения надо снять, то они снимаются, и летать можно будет куда угодно, в том числе и в Стамбул или Москву.