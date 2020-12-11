Ограничения на авиаперелеты из Таллинна отменят с нового года

С нового года в Эстонии отменят введенные из-за коронавируса ограничения на авиаперелеты из Таллиннского аэропорта, однако это не означает немедленного возобновления многих маршрутов, потому что на них просто не будет пассажиров. Стремительный рост авиасообщения может произойти после широкой вакцинации населения от COVID-19.
"-До конца года у нас действует правило, что полеты разрешены только в регионы, где распространение коронавируса ниже двукратного среднеевропейского показателя. Этот показатель сейчас высокий, но он быстро снижается, например, в Испанию можно летать совершенно свободно. Разумеется, как член правительства, я говорю людям, что надо еще немного потерпеть, пока еще не время куда-то спешить. Но если ничего страшного в Европе не произойдет, то все линии можно будет обслуживать", - сказал министр экономики и коммуникаций Таави Аас в интервью ERR.
Он также отметил, что поскольку теперь в Европейском союзе сочли, что внешние ограничения надо снять, то они снимаются, и летать можно будет куда угодно, в том числе и в Стамбул или Москву.
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