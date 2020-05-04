Огромные очереди и толпы туристов: в Китае разрешили путешествия по стране

Спустя несколько месяцев карантина, который помешал туристам из Китая в полной мере насладиться каникулами по случаю китайского Нового года в конце января и поехать за границу, китайцы берут реванш в области внутреннего туризма, который теперь по большей части разрешен. С 1 мая власти отменили некоторые ограничения на передвижение, в стране открылось 4 тыс. достопримечательностей, но закрытыми по-прежнему остаются еще 30% всех аттракционов: доступ на них разрешен только для китайских туристов, так как границы для въезда в страну закрыты. Число отдыхающих на внутреннем рынке в пятницу превысило 23 млн человек, которые только за сутки потратили на музеи и прочие аттракционы более 1,3 млрд долларов.

Первыми поспешили покинуть душный город ради национальных парков и дикой природы жители Пекина. Поток автотранспорта на выезде из города в первый день майских праздников достигал 40-50 машин в минуту, а в час пик и вовсе вырос в два-три раза, сообщил Euronews сотрудник дорожной полиции Пекина. В самолетах на внутренних рейсах, отправляющихся на местные курорты, тоже не было свободных мест.