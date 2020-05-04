Огромные очереди и толпы туристов: в Китае разрешили путешествия по стране

Большинство туристов выезжает из крупных региональных центров, мегаполисов с многомиллионным населением, чтобы сменить каменные джунгли и небоскребы на природу и пляж: это туристы из Шанхая, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Чэнду, Ханчжоу, Нанкина и Сианя.
Более половины путешественников составляет молодежь до 30 лет, которым пребывание дома на карантине далось особенно тяжело.
В столицу тоже приезжают туристы: в первый за три месяца день работы главного музея Пекина — Запретного города, дворцового комплекса Гугун, расположенного на главной площади города Тяньаньмэнь — к нему выстроились очереди из желающих посетить бывшую резиденцию императора Китая, состоящую из 800 зданий и 10 тыс комнат на площади в 72 гектара. Чтобы не допустить массовых скоплений людей, система бронирования ограничивает поток посетителей — в день на территорию Запретного города могут попасть только 5 тыс человек, при пропускной способности в 80 тыс человек. При этом все туристы и гиды вынуждены носить защитные маски.
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