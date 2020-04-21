Октоберфест отменили впервые за последние 70 лет
Фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей и таксистам до 1,3 млрд евро.
Фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей и таксистам до 1,3 млрд евро.
Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, стал еще одной жертвой пандемии. Об отмене народного праздника во вторник, 21 апреля, на специальной пресс-конференции объявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter). “Это эмоционально трудный момент для меня лично и экономически сложный момент для этого города”, — отметил Райтер. Как указывает агентство Reuters, фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей, таксистам до 1,3 млрд евро.
Маркус Зёдер объяснил отмену Октоберфеста опасностью резкого увеличения числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, учитывая невозможность обеспечить социальную дистанцию в пивных палатках среди пьющих и празднующих людей.
По данным Института имени Роберта Коха, специализирующегося на изучении инфекционных заболеваний, Бавария остается абсолютным лидером в Германии как по числу выявленных случаев заражения коронавирусом (38 310 или 293 случая на 100 000 человек населения), так и по количеству жертв COVID- 19 (1336 человек).
Октоберфест впервые был проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В 19-м веке праздник отменялся всего дважды — в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году. Нынешняя отмена стала первой в 70-летней послевоенной истории Октоберфеста.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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