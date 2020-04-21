Октоберфест отменили впервые за последние 70 лет

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По данным Института имени Роберта Коха, специализирующегося на изучении инфекционных заболеваний, Бавария остается абсолютным лидером в Германии как по числу выявленных случаев заражения коронавирусом (38 310 или 293 случая на 100 000 человек населения), так и по количеству жертв COVID- 19 (1336 человек).

Эпидемии не в первый раз отменяют Октоберфест

Октоберфест впервые был проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В 19-м веке праздник отменялся всего дважды — в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году. Нынешняя отмена стала первой в 70-летней послевоенной истории Октоберфеста.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!