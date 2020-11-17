17.11.2020, 07:00

Определена лучшая в мире авиакомпания


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Определена лучшая в мире авиакомпания
Photo by Ross Parmly on Unsplash

Туристы определили лучшую в мире авиакомпанию в текущем году на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий рейтинг со ссылкой на результаты опроса опубликовало The Sun.

Согласно полученным данным, лидером списка оказалась одна из крупнейших в мире организаций, арабская Emirates Airlines. Следующие позиции заняли национальный перевозчик Великобритании British Airways и также британская Virgin Atlantic.

При этом наиболее качественные услуги в сфере круизных мероприятий, по мнению опрошенных, оказывают такие компании, как Royal Caribbean, Princess Cruises и P&O.

Отмечается, что в голосовании приняли участие несколько тысяч читателей издания — они выбрали самые привлекательные направления для путешествий, а также назвали лучшие круизные компании и авиакомпании.

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