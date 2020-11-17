Определена лучшая в мире авиакомпания
Туристы определили лучшую в мире авиакомпанию в текущем году на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий рейтинг со ссылкой на результаты опроса опубликовало The Sun.
Туристы определили лучшую в мире авиакомпанию в текущем году на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий рейтинг со ссылкой на результаты опроса опубликовало The Sun.
Согласно полученным данным, лидером списка оказалась одна из крупнейших в мире организаций, арабская Emirates Airlines. Следующие позиции заняли национальный перевозчик Великобритании British Airways и также британская Virgin Atlantic.
При этом наиболее качественные услуги в сфере круизных мероприятий, по мнению опрошенных, оказывают такие компании, как Royal Caribbean, Princess Cruises и P&O.
Отмечается, что в голосовании приняли участие несколько тысяч читателей издания — они выбрали самые привлекательные направления для путешествий, а также назвали лучшие круизные компании и авиакомпании.
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