Определена лучшая в мире авиакомпания

Согласно полученным данным, лидером списка оказалась одна из крупнейших в мире организаций, арабская Emirates Airlines. Следующие позиции заняли национальный перевозчик Великобритании British Airways и также британская Virgin Atlantic.

При этом наиболее качественные услуги в сфере круизных мероприятий, по мнению опрошенных, оказывают такие компании, как Royal Caribbean, Princess Cruises и P&O.

Отмечается, что в голосовании приняли участие несколько тысяч читателей издания — они выбрали самые привлекательные направления для путешествий, а также назвали лучшие круизные компании и авиакомпании.