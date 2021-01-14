Определены лучшие небольшие города мира в 2021 году

При составлении рейтинга города оценивались по 5 критериям: транспортная доступность для иностранных туристов, качество управления, уровень гостеприимства, забота об экологии и возможности для бизнеса.

Лучшим в этом году стал Порту (Португалия), занимавший в 2020 году девятое место. Второе место получает Левен (Бельгия), третье — Итошима (Япония). В первой пятерке также оказались Люцерн (Швейцария) и Виктория (Канада). В рейтинг попали еще два швейцарских города — Лозанна и Базель, занимающие 6 и 7 строчки соответственно. В прошлом году Лозанна лидировала в рейтинге. Замыкают десятку победителей Больцано (Италия), Ольборг (Дания) и Берген (Норвегия).

10 лучших небольших городов мира:

1. Порту (Португалия)

2. Левен (Бельгия)

3. Итосима (Япония)

4. Люцерн (Швейцария)

5. Виктория (Канада)

6. Лозанна (Швейцария)

7. Базель (Швейцария)

8. Больцано (Италия)

9. Ольборг (Дания)

10. Берген (Норвегия)