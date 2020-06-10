Опрос: каждый третий житель Эстонии, отменивший отпуск за рубежом, проведет это лето на даче

Несмотря на то, что список стран, в которые разрешено ехать, расширяется каждый день, исследование IKEA* показало, что большинство жителей Эстонии уже изменили свои планы на лето. 30% респондентов поделились, что отказались от поездки за рубеж. Десятая часть респондентов ответили, что планируют отдохнуть, путешествуя в пределах Эстонии, поскольку были вынуждены отменить отпуск за рубежом из-за пандемии.

Благоустройте свои загородные дома



Люди, которые решили провести летний отпуск в Эстонии, разделились на тех, кто будут отдыхать дома (44%), будут путешествовать по Эстонии (28%) и отдыхать на дачах (26%). При этом владельцы дач, признаются, что состояние их летних резиденций определенно не подходит для наслаждения отдыхом.

“Почти половина, т. е. 47% респондентов признались, что их загородные дома или дачи не подходят для отдыха или подходят лишь отчасти. Очевидно, что самые проблемные места — это кухня, гостиная и терраса, т. е. те места, которые чаще всего используются в домах, предназначенных главным образом для проведения выходных. Каждый второй респондент планирует ремонтировать свой загородный дом в этом году, а треть респондентов планирует потратить на ремонт больше 500 евро”, — рассказал Дариус Римкус, глава отдела дизайна IKEA Эстония.