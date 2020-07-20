Опубликован список авиакомпаний, обанкротившихся из-за коронавируса

Журнал Forbes опубликовал полный список авиационных жертв коронавируса — авиакомпаний, не переживших карантина и закрытия авиационного сообщения.
TourProm приводит этот список в алфавитном порядке:
Air Deccan: в апреле Air Deccan, региональная авиакомпания и крупнейший лоукостер Индии, прекратила свою деятельность из-за пандемии.
Air Mauritius: в апреле авиакомпания Маврикия Air Mauritius перешла на внешнее управление, чтобы избежать банкротства. Но авиакомпания говорит, что надеется снова начать международные полеты в сентябре.
Avianca Holdings: латиноамериканский авиационный холдинг образовался в феврале 2010 года в результате слияния двух авиакомпаний — Avianca из Колумбии и TACA Airlines из Сальвадора, став второй по величине авиакомпанией в Южной Америке. Компания пережила кризис 2010 года, но не сумела пережить коронавирус. В мае авиакомпания подала заявление о банкротстве, но продолжит летать во время реструктуризации.
BRA: в начале апреля Шведская авиакомпания BRA подала заявление о реорганизации в судебном порядке, чтобы защитить авиакомпанию от банкротства. BRA прекратил все полеты, хотя надеется возобновить их осенью.
Compass Airlines: региональный перевозчик из США Compass Airlines, который предоставляет услуги American Eagle и Delta Connection, также закрылся в апреле.
Flybe: британская региональная авиакомпания Flybe испытывала трудности ещё до коронавируса, и даже правительство Великобритании и Virgin Atlantic пытались спасти ее. Но ей не повезло — во Flybe ввели внешнее управление, что фактически означает банкротство, ещё в марте.
Latam: до сих пор крупнейшей авиакомпанией, которая потерпела крушение из-за коронавируса, является чилийская Latam, которая подала заявку на защиту от банкротства в США ещё в мае.
Level Europe: последняя авиакомпания, пострадавшая от коронавируса, является австрийский лоукостер Level Europe, который недавно объявил о планах подать заявление о несостоятельности.
Miami Air International: после 29 лет работы Miami Air International подала заявку на банкротство, а затем прекратила свою деятельность. Будучи небольшой, чартерная авиакомпания имела парк самолетов Boeing 737 и выполняла международные пассажирские рейсы в основном для круизных туроператоров.
RavnAir: крупнейший региональный авиаперевозчик Аляски из США подал заявление о банкротстве в апреле и собирается выставить свой парк самолётов на аукцион.
South African Airways: будущее South African Airways стало неопределенным после того, как правительство ЮАР закрыло компанию и открыло новую национальную авиакомпанию.
SunExpress Deutschland: турецкая авиакомпания, совместно принадлежащая Lufthansa и Turkish Airlines, перевозила немецких туристов на популярные турецкие курорты. В ближайшее время полеты будут прекращены, и авиакомпания будет ликвидирована.
Trans States Airlines: базирующаяся в Сент-Луисе авиакомпания Trans States Airlines из США, которая выполняла региональные рейсы для United Express, прекратила свою деятельность в апреле. Первоначально авиакомпания планировала продолжать полеты до конца 2020 года, но из-за коронавируса бизнес прекратился раньше.
Virgin Australia: после почти 20 лет работы Virgin Australia — вторая по величине авиакомпания Зеленого Континента — подала заявление о добровольном внешнем управлении, что эквивалентно реструктуризации для банкротства. Это самая крупная авиакомпания, которая потерпела крах в истории Австралии.
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