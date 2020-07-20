Опубликован список авиакомпаний, обанкротившихся из-за коронавируса

TourProm приводит этот список в алфавитном порядке:

Air Deccan: в апреле Air Deccan, региональная авиакомпания и крупнейший лоукостер Индии, прекратила свою деятельность из-за пандемии.

Air Mauritius: в апреле авиакомпания Маврикия Air Mauritius перешла на внешнее управление, чтобы избежать банкротства. Но авиакомпания говорит, что надеется снова начать международные полеты в сентябре.

Avianca Holdings: латиноамериканский авиационный холдинг образовался в феврале 2010 года в результате слияния двух авиакомпаний — Avianca из Колумбии и TACA Airlines из Сальвадора, став второй по величине авиакомпанией в Южной Америке. Компания пережила кризис 2010 года, но не сумела пережить коронавирус. В мае авиакомпания подала заявление о банкротстве, но продолжит летать во время реструктуризации.

BRA: в начале апреля Шведская авиакомпания BRA подала заявление о реорганизации в судебном порядке, чтобы защитить авиакомпанию от банкротства. BRA прекратил все полеты, хотя надеется возобновить их осенью.