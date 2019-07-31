Организатор туризма из Тбилиси: женщинам Эстонии грозит в Грузии только одна смертельная опасность

Кстати, если еще пару десятков лет назад можно было услышать на улице едкие комментарии в адрес девушки, одетой в рваные джинсы, то теперь этого вообще нет.
Грузия стала открытой миру, в прошлом году мы приняли 8 миллионов туристов. Сейчас, наоборот, речь может идти о том, что внимания грузинских мужчин не хватает на всех приезжающих в нашу страну туристов”, — шутя говорит грузинский менеджер.
“Девушки из Эстонии могут не опасаться: на баранов их никто менять не будет, — смеется Марика, вспоминая известную комедию Леонида Гайдая. — Тем более в Грузии никогда такое не практиковалось, это традиции некоторых других северокавказских народов. Женщина в Грузии исторически имела очень высокий статус”.
По ее словам, женщины Эстонии будут чувствовать себя в Грузии в полной безопасности. В селе или в городе, ночью или днем люди спокойно наслаждаются отдыхом.
“В плане криминала сейчас в Грузии достаточно безопасно. Настолько, что мы, местные, сами немного потеряли бдительность. Опасность существует только одна: вас в какой-то семье попытаются закормить или запоить до смерти”.
Причем в этой шутке есть только доля шутки. Каждому, кто оказывается в Грузии участником длительного застолья, когда на человека выпивается по 2-3 литра вина, нужно помнить о том, что организму будет легче, если вы предпочтете в этом случае светлое вино.
“Абсолютно серьезно предупреждаю: красное вино само по себе тяжелое, оно отрицательно отражается на давлении. А в жаркую погоду такое солидное возлияние может привести к тяжелым последствиям. Конечно, во время обычной трапезы бокальчик-другой красного вина — это нормально”.
А может Гринев – это новый Попов? У РФ снова есть суперспринтер
Россиянин убил подругу, в шутку уронив её с балкона
Дочь убитой на детской площадке в Раменском находится в больнице
Великая Инна и Великая Софья. Россия опередила всех на ЧМ