Организатор туризма из Тбилиси: женщинам Эстонии грозит в Грузии только одна смертельная опасность

“Эти истории идут из 70-х — начала 80-х. Не секрет, что в советские времена была определенная часть женщин, приезжающих в приморские города Грузии из многих регионов СССР, чтобы отдохнуть по полной программе. Разумеется, здесь находились особи мужского пола с интеллектом не намного выше нуля, которые, как говорится, стригли всех приезжающих женщин под одну гребенку.

К тому же много было таких, для которых юбочка выше колена в те времена, когда “в СССР секса не было”, ассоциировалась с девушкой легкого поведения.

В те консервативные времена местные могли неправильно понять, когда женщина подыгрывала мужчинам в их откровенных шуточках и разговорах. Подобный флирт рассматривался как готовность идти на контакт и вызывал соответствующую реакцию и действия.

Сейчас всё изменилось. Теперь нет таких узких рамок, которые были при СССР: если человек как-то по-другому одевается, то это не причина клеить на него какой-то ярлык. Если человек готов поговорить с тобой на любую тему — это не значит, что он готов на более близкие отношения.