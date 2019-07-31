31.07.2019, 10:01

Организатор туризма из Тбилиси: женщинам Эстонии грозит в Грузии только одна смертельная опасность

 (1)
Turist.ee
EST
Организатор туризма из Тбилиси: женщинам Эстонии грозит в Грузии только одна смертельная опасность
Erakogu

Еще с советских времен в Эстонии можно услышать разговоры о повышенном внимании, которое грузинские мужчины оказывают приезжающим в Грузию нашим женщинам. Не все такому вниманию рады, считая его несколько назойливым. Марика Богверадзе, организатор туристического отдыха в Грузии заверяет: если нечто подобное и случалось, то эти времена давно прошли. Сейчас женщин из Эстонии, как и из других стран, подстерегает совсем другая опасность.

“Эти истории идут из 70-х — начала 80-х. Я считаю, что такие случаи

Не секрет, что в советские времена была определенная часть женщин, приезжающих в приморские города Грузии из многих регионов СССР, чтобы отдохнуть по полной программе. Разумеется, здесь находилось особи мужского пола с интеллектом не намного выше нуля, которые, как говорится, стригли всех приезжающих женщин под одну гребенку.

К тому же много было таких, для которых юбочка выше колена в те времена, когда “в СССР секса не было”, ассоциировалась с девушкой легкого поведения.

В те консервативные времена местные могли неправильно понять, когда женщина подыгрывала мужчинам в их откровенных шуточках и разговорах. Подобный флирт рассматривался как готовность идти на контакт и вызывал соответствующую реакцию и действия.

Сейчас всё изменилось. Теперь нет таких узких рамок, которые были при СССР: если человек как-то по-другому одевается, то это не причина клеить на него какой-то ярлык. Если человек готов поговорить с тобой на любую тему — это не значит, что он готов на более близкие отношения.

Кстати, если еще пару десятков лет назад можно было услышать на улице едкие комментарии в адрес девушки, одетой в рваные джинсы, то теперь этого вообще нет.

Грузия стала открытой миру, в прошлом году мы приняли 8 миллионов туристов. Сейчас наоборот, речь может идти о том, что внимания грузинских мужчин не хватает на всех приезжающих в нашу страну туристов”, — шутя говорит грузинский менеджер.

“Девушки из Эстонии могут не опасаться: на баранов их никто менять не будет, — смеется Марика, вспоминая известную комедию Леонида Гайдая — Тем более, в Грузии никогда такое не практиковалось, это традиции некоторых других северокавказских народов. Женщина в Грузии исторически имела очень высокий статус”.

По ее словам, женщины Эстонии будут чувствовать себя в Грузии в полной безопасности. В селе или в городе, ночью или днем люди спокойно наслаждаются отдыхом.

Читать еще

“В плане криминала сейчас в Грузии достаточно безопасно. Настолько, что мы местные сами немного потеряли бдительность. Опасность существует только одна: вас в какой-то семье попытаются закормить или запоить досмерти”.

Причем в этой шутке есть только доля шутки. Каждому, кто оказывается в Грузии участником длительного застолья, когда на человека выпивается по 2-3 литра вина, нужно помнить о том, что организму будет легче, если вы предпочтете в этом случае светлое вино.

“Абсолютно серьезно предупреждаю: красное вино само по себе тяжелое, оно отрицательно отражается на давлении. А в жаркую погоду такое солидное возлияние может привести к тяжелым последствиям. Конечно, во время обычной трапезы бокальчик-другой красного вина — это нормально”.

Читайте также: