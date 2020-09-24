Осень 2020 года: путешествия запрещены, массово закрываются рестораны, из Старого города исчезают эстонские сувениры ручной работы, но остаются матрешки и Burger King

Но в начале июля все вернулось на круги своя. Предприятия Старого города снова начали по полной платить Таллинну за аренду помещений. А Хелину Тилк оповестили, что плата за аренду ее магазинов увеличивается на несколько десятков процентов. Таким нехитрым образом на мастерских, действующих в Старом Таллинне более 30 лет, был поставлен крест.

А как дела у соседей?



Что происходит в это же время в Риге и Вильнюсе? Наши южные соседи действовать начали еще весной. Так, например, власти Вильнюса заявили, что в центре города, на Кафедральной площади, нельзя допустить, чтобы помещения пустовали, а на зданиях висели таблички “Сдается”. Пришли на помощь: деньги не взимались за уличные террасы и места на свежем воздухе.

Руководство Риги также посчитало, что в центре и Старом городе нельзя допускать пустых витрин. Велло Лейтхам, управляющий кафе Kehrwieder в Таллинне (одно из них находится на Ратушной площади) и несколькими магазинами, рассказывает, как весной узнавал у литовцев и латышей, как у них обстоят дела. “Мне очень откровенно ответили из горуправы Риги. Сказали, что Рига по расположению проигрывает Таллинну, но они должны все взвесить и действовать умнее. И ведь им это удалось!”