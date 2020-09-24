Осень 2020 года: путешествия запрещены, массово закрываются рестораны, из Старого города исчезают эстонские сувениры ручной работы, но остаются матрешки и Burger King

Если количество посетителей на улице Виру уменьшилось на 70%, то в некоторых других местах дела обстоят еще хуже. Возьмем, к примеру, Катарина кяйк и работающую там гильдию Катарины, где эстонские мастера изготавливают всевозможные изделия из кожи, текстиля и стекла, а также ювелирные украшения, шляпы и керамику.
Художник по текстилю Кайре Тали рассказывает, что порой в некоторых студиях за три дня не было ни одного посетителя. В июне, когда еще действовала льгота на арендную плату, Гильдия Катарины обратилась к горуправе с вопросом, можно ли продлить эту антикризисную меру. Власти очень лаконично ответили "нет".
В сентябре, видимо, кто-то в правительстве проснулся. Город сообщил, что до конца года будет действовать скидка в размере 80% за аренду помещений. Казалось бы, вот оно облегчение.
Но для многих было уже слишком поздно. Если сейчас прогуляться по Старому городу, вы везде увидите объявления "Сдается в аренду", "Узнай об аренде", "Управа района Кесклинн сдает в аренду". Пустые витрины и замки на дверях. Но это только начало.
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