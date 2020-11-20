Отчет Nordica за 2019 год: убытки составили 4 млн евро

Государство в качестве акционера покроет убытки за счет ажио. К концу 2019 года его остаток составит 25,4 млн евро.

В отчете компании значится, что предприятие приступило к анализу слияния в один концерн дочерних предприятий Regional Jet OÜ и Nordic Aviation Advisory OÜ, а также Transpordi Varahaldus. Анализ включает формальные требования основания концерна, риски в случае перехода и составление бизнес-плана концерна.

Активы концерна Nordica к концу 2019 года составили 52,477 млн евро, сумма обязательств равнялась 33,6 млн евро.