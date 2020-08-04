Отдых в Латвии | Классные места, в которых непременно стоит побывать этим летом

Отпускной период в самом разгаре. К сожалению, в этом году в далекое путешествие отправиться нельзя. Поэтому самое время взглянуть, что предлагают нам южные соседи — Латвия.

Елгава: смотри, наслаждайся и люби!



СМОТРИ! В Елгаве есть три официальные смотровые площадки, с которых можно любоваться видами на город: смотровая площадка башни Елгавской церкви Святой Троицы на высоте 37 метров, открытый балкон Елгавского музея истории и искусства имени Гедерта Элиаса на высоте 25 метров и деревянная смотровая башня на заливных лугах Лиелупе высотой 19,2 метра.

НАСЛАЖДАЙСЯ! В Елгаве много возможностей времяпрепровождения. Получите удовольствие, например, от водных развлечений: отправьтесь на речную прогулку по рекам Лиелупе или Дрикса, возьмите в аренду водный велосипед или SUP-доску. Устройте себе приключение и совершите исследовательскую экспедицию на диких лошадях по пойменным лугам Лиелупе. Посетите парк скульптур из песка на острове Паста, где увидите десять произведений искусства, рассказывающих о 755-летней истории города. Или же 29 августа примите участие в 20-м фестивале молока, хлеба и меда, отведайте продукцию здешних хуторян и посмотрите своими глазами, как установят новые рекорды участники регаты лодок из молочных упаковок.

ЛЮБИ! После дня, полного приключений, спокойно прогуляйтесь по променаду реки Лиелупе, Митавскому пешеходному мосту и бульвару Яниса Чаксте. Завершите день в Елгаве романтической ночной прогулкой на лодке. Только представьте себе безмятежный вечер, реку, переливающуюся в лучах заката, и тихий шепот воды… Загораются уличные огни и город погружается в сон, пока вы смотрите, блаженствуете и наслаждаетесь романтикой…

Дополнительная информация на сайте.

Валмиера: город на юге, дружественный к семьям и эстоноземельцам



Проехав границу Эстонии и Латвии, через какие-то 40 минут вы уже будете в Валмиере — наверное, самом дружественном к эстоноземельцам городе, где автомобили с эстонскими номерами на улицах не редкость и местные жители даже могут поприветствовать вас словами „Tere, Eesti sõbrad!“. Если в этом году не удается отправиться в теплые страны, отдыхайте на ближнем юге — в латвийской Валмиере.

Отдых на природе помогает зарядиться энергией, поэтому приглашаем вас почерпнуть энергии в валмиерском Парке ощущений, располагающемся на крутых берегах Гауи. Этим летом в парке открыта и тропа для босых ног, и тропа, проложенная по деревьям. Есть также новинка — сетчатый куб. Смотрите видео!

Если вы когда-то мечтали попасть в фильм “Аватар”, то Страна фантазий Neonija — как раз то место, где можно воплотить свои мечты. Здесь вы сможете наслаждаться необычной магией волшебного мира и завораживающих цветов в неоновом освещении.

Прогулка на речном трамвайчике по Гауе, весело проведенное время в детском развлекательном центре “Лес чудес”, лабиринты и масштабные игры в Беверинском парке деревянных скульптур и лабиринтов, знакомство с обитателями конюшни в Валмиермуйже и ассортимент вкусов настоящего домашнего мороженого в ресторане отеля Wolmar — младшие члены вашей семьи обязательно оценят все это!

В этом году приглашаем опробовать новые пешеходные и велосипедные тропы, проложенные среди живописной природы, и рекомендуем провести в Валмиере несколько дней. Специальные предложения на уикенд найдете здесь. Дополнительно о возможностях отдыха в Валмиере на домашней странице.

Via Jurmala Outlet Village — первая аутлет-деревня в странах Балтии



Первая аутлет-деревня в странах Балтии Via Jurmala Outlet Village открывает свои двери 14 августа 2020 года. Удобно расположенная между Ригой и Юрмалой. Via Jurmala Outlet Village предлагает одежду, аксессуары и обувь прошедшего сезона, а также специальные аутлет-коллекции популярных модных брендов, цены на которые круглый год на 30–70 процентов ниже, чем в розничной торговле.

Потребляйте с умом. Покупатели отправляются в торговые центры почти каждую неделю и проводят там зачастую весь уикенд. Via Jurmala Outlet Village четыре раза в год ждет тех покупателей, которые целенаправленно планируют свои поездки за покупками, чтобы приобрести все необходимое по лучшей цене. Между покупками можно прогуляться и провести время на свежем воздухе.

В Via Jurmala Outlet Village представлены бренды различного ценового уровня.

Средний уровень цен: Guess, Puma, Crocs, Calvin Klein, Pinko, Pierre Cardin, Stefanel, Levi’s, Camel Active, Lee Wrangler, Columbia, Didrickson и т. д.

Более высокий уровень цен: Ermenegildo Zegna, Burberry, Billionaire, Brunello Cucinelli, Peserico, Brooks Brothers, Fratelli Bettoni, Dior, Armani, Karl Lagerfeld и т. д.

Поколение Z, которое ориентировано на бренды и ценит качество, может потратить всю зарплату за лето на любимую одежду (например, на вожделенный свитшот). И тут играет свою роль то, как семья проводит свое свободное время и где тратит деньги. Им предлагается широкий выбор брендов: Guess, Tommy Hilfiger, A/X Exchange, Napapijri, Lacoste, Regatta и т. д.

В деревне есть также:

детская игровая площадка City Kids Via Jurmala площадью 600 м2;

банкетный зал на 250 человек;

рестораны, столовые, кафе;

рыбный прилавок Siļķītes un Dillītes — отлично оборудованный, с богатым ассортиментом свежей рыбы. Здесь есть, например, 12 видов сельди, которую готовят по собственным рецептам;

единственное в Балтии кафе Pappa Roti — дубайская франшиза;

Kafijas Banka;

курительный салон;

цветочный магазин, магазин подарков, салон красоты и т.д.

Отдых в латвийских замках и усадьбах: живописно и познавательно



Приезжайте знакомиться с Латвией, путешествовать во времени и наслаждаться тишиной в исторических резиденциях аристократов!

Так, в замке Бирини можно наслаждаться моментами отдыха в аристократической атмосфере — в живописно оформленных залах, в ресторане замка и в парке.

В квартале Сигулдского замка, где в старинных зданиях поместья хлопочут сейчас творческие мастера, можно отведать сигулдского мороженого и взглянуть на Сигулдский замок Ливонского ордена над древней долиной Гауи.

Прогуливаясь по дорожкам Виенкочского парка, можно взглянуть на исторические усадьбы сверху — изящно выполненные макеты зданий, при создании которых исходили из реальных пропорций, позволяют почувствовать себя великаном.

Гостеприимная Валмиерская усадьба приглашает путешественников остановиться, чтобы насладиться сытной едой и бокалом вкусного пива, приготовленного на пивоварне, располагающейся поблизости.

Резиденция с самыми красивыми видами — Кримулдская усадьба и реабилитационный центр позволяет восстановить силы и гибкость на этапах жизни, когда вам необходим длительный спокойный отдых. Радушный винодел усадьбы знакомит с миром домашних вин.

Вдали от городской суеты, в лесной тиши путешественников ждет романтическая усадьба Карли. Первозданная природа у реки Амата предлагает освежающее убежище, в ресторане усадьбы гости могут наслаждаться превосходными блюдами.

В поместье Лиепас каждый глоток чистого лесного воздуха пропитан духом культуры и искусства. Внутренний двор усадьбы обрамлен тенистыми могучими дубами, дорожки парка приглашают на неспешные прогулки. Смотрите видео!

Дополнительную информацию о замках и усадьбах латвийского Гауйского национального парка можно найти на сайте.

Baltic Beach Hotel & SPA — южный курорт Латвии

Baltic Beach Hotel & SPA приглашает насладиться отдыхом в Юрмале, не уступающим лучшим южным курортам!

Здесь есть все, что нужно для прекрасного летнего отдыха: удобные и просторные номера (в том числе семейные), современный частный пляж Beach Club, крупнейший спа-центр Балтии, который предлагает более 400 различных косметических и оздоровительных процедур, три водных центра, девять разных саун, шесть ресторанов и баров с летней террасой, детский клуб и детские праздники на пляже по выходным.

В новом водном центре Sea Wellness можно поплавать в 25-метровом бассейне с теплой морской водой, подводным массажем и струями, даже если море прохладное. Здесь же можно расслабиться на уличной террасе или в одной из трех саун — римской, кедровой или соляной бане с гималайской солью. Джакузи и детский бассейн с подогревом наверняка станут самыми любимыми среди самых маленьких гостей.

Главная пешеходная улица — Йомас находится в нескольких минутах ходьбы. Там вы найдете популярные туристические объекты, развлекательные заведения, рестораны, магазины и железнодорожный вокзал, откуда можно отправиться на поезде в Ригу. Зайдите на сайт, где можно найти дополнительную информацию по размещению и питанию, а также специальные предложения, включающие посещение спа и бассейнов.