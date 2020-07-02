Отдых в Турции: кебаб стоит 47 евро, чашка кофе — 23 евро, купание в море — 70 евро

В Турции “малый бизнес” пытается восстановиться за счет туристов, лишь только начавших возвращаться на курорты страны. Туристам пришлось уплатить £43 (около 47 евро) за порцию кебаба в пляжном баре в Бодруме. Скандал усугубился тем, что мэр этого курорта вступился за предпринимателей — дескать, они борются за выживание, пишет The Sun.

Первые британские туристы, прилетевшие в Турцию на отдых, возмущенные ценником в кафе, выставили фото счета в соцсети. Кроме кебаба в него входили также небольшой кофе за 8 евро и пита за 24 евро. В другом ресторане чашка кофе обошлась туристам в 23,86 евро. Так “щедро” туристов накормили в одном из кафе на пляже в Бодруме, в достаточно популярном месте для отдыхающих, сообщает TourProm.

Также вскрылся еще один оригинальный метод заработать — в некоторых отелях платным стал… вход в море. В частности, жалобы поступили на пятизвездочный отель Maçakızı, который взимает с туристов около 70 евро за купание в море!