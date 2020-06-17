Отдыхающие на взморье: если вам не нравится литовская Паланга — вы избалованы

В понедельник вечером туристов в Паланге было немного, и это несмотря на хорошую погоду. Торговцы пожимают плечами, предполагая, что люди боятся вируса. Больше отдыхающих собирается только в выходные.

Пока в Паланге собираются в основном семьи с небольшими детьми. Но некоторые туристы не скрывают — они не любители Паланги. “Последний раз я был в Паланге 10 лет назад. У меня тогда на пляже украли сумочку, и я сказала мужу — больше на литовское взморье ни ногой”, — сказала одна туристка.

Женщина шутит, что из-за пандемии пришлось нарушить свое обещание. “Паланга изменилась. Обновилась. Может, и неплохо было бы здесь, но погода в Литве всегда ужасная. Это не Паланга плоха, а литовская погода”, — сказала женщина. Она намерена этим летом еще вернуться в Палангу.

По словам другой туристки, это семейная традиция — перед Ивановым днем съездить в Палангу.