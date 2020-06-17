Отдыхающие на взморье: если вам не нравится литовская Паланга — вы избалованы

“Мы планируем отдых в Литве у озер, потом снова поедем к морю. У меня были билеты в Барселону. Часть денег удалось вернуть”, — сказала собеседница. В Паланге ей нравится покой, поскольку до Ивановой ночи людей бывает немного.
“Для меня литовское взморье — чудо. Красивый песок. Пляж нетронутый цивилизацией. Мне нравится. Я не знаю, что сказать людям, которым Паланга не нравится. Они видимо всегда ворчат, очень избалованы и не умеют радоваться тому, что у нас есть — природой, красивой природой”, — сказала женщина.
На вопрос о ценах, она ответила — “Дорого, как всегда”.
Турист из Каунаса, встреченный на ул. Й.Басанавичюса, сказал, что из-за пандемии он не попал на Бали. “Мы год копили деньги, билеты купили, должны были лететь в середине апреля. Дети неделю плакали, но сейчас уже довольны, что хоть куда-то уехали. Вот, в обнимку с цеппелином. Будет Бали в Паланге”, — смеются мужчина, показывая на цеппелин около кафе, привлекающий внимание детей.
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