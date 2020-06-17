17.06.2020, 12:00

Отдыхающие на взморье: если вам не нравится литовская Паланга — вы избалованы


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Отдыхающие на взморье: если вам не нравится литовская Паланга — вы избалованы
Foto: Tiit Blaat

Пандемия коронавируса смешала летние планы многих жителей стран Балтии. Сейчас выбор у них небольшой — отдых дома или попытка уехать за границу. В литовскую Палангу пока едет немного отдыхающих, но они надеются, что там скучать не придется: кому не нравится Паланга, те — избалованы.

В понедельник вечером туристов в Паланге было немного, и это несмотря на хорошую погоду. Торговцы пожимают плечами, предполагая, что люди боятся вируса. Больше отдыхающих собирается только в выходные.

Пока в Паланге собираются в основном семьи с небольшими детьми. Но некоторые туристы не скрывают — они не любители Паланги. “Последний раз я был в Паланге 10 лет назад. У меня тогда на пляже украли сумочку, и я сказала мужу — больше на литовское взморье ни ногой”, — сказала одна туристка.

Женщина шутит, что из-за пандемии пришлось нарушить свое обещание. “Паланга изменилась. Обновилась. Может, и неплохо было бы здесь, но погода в Литве всегда ужасная. Это не Паланга плоха, а литовская погода”, — сказала женщина. Она намерена этим летом еще вернуться в Палангу.

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По словам другой туристки, это семейная традиция — перед Ивановым днем съездить в Палангу.

“Мы планируем отдых в Литве у озер, потом снова поедем к морю. У меня были билеты в Барселону. Часть денег удалось вернуть”, — сказала собеседница. В Паланге ей нравится покой, поскольку до Ивановой ночи людей бывает немного.

“Для меня литовское взморье — чудо. Красивый песок. Пляж нетронутый цивилизацией. Мне нравится. Я не знаю, что сказать людям, которым Паланга не нравится. Они видимо всегда ворчат, очень избалованы и не умеют радоваться тому, что у нас есть — природой, красивой природой”, — сказала женщина.

На вопрос о ценах, она ответила — “Дорого, как всегда”.

Турист из Каунаса, встреченный на ул. Й.Басанавичюса, сказал, что из-за пандемии он не попал на Бали. “Мы год копили деньги, билеты купили, должны были лететь в середине апреля. Дети неделю плакали, но сейчас уже довольны, что хоть куда-то уехали. Вот, в обнимку с цеппелином. Будет Бали в Паланге”, — смеются мужчина, показывая на цеппелин около кафе, привлекающий внимание детей.

На ул. Й.Басанавичюса слышна и английская речь. Группа молодежи рассказала, что они приехали по программе Erasmus из Италии, Испании и Нидерландов. Студенты год учатся в Вильнюсском университете, Литва им нравится. “Мы приехали на автобусе из Вильнюса”, — рассказали ребята. “Сдали экзамены и решили поехать на море. На отдых. Мы только что приехали. Романтичное место. А Литва — красивая страна”, — сказала девушка из Испании.

“Паланга — как второй ребенок. Второй ребенок всегда теплее первого. Первый — Вильнюс, он холодный, люди там холодные. А в Паланге все теплые”, — сказал студент из Италии. На вопрос, почему они не уехали домой, они ответили, что не было билетов. “Я переживал за семью. Я очень люблю их, поэтому не могу ехать, чтобы случайно не заразить”, — сказал итальянец.

Когда молодежь узнала, что на пляже алкоголь не продают, ребята решили зайти по пути в магазин. “Мы хотим поехать в Ниду. Честно говоря, я соскучилась по пляжу, по солнцу”, — сказала студентка из Испании.

Молодой человек из Нидерландов похвалил песок на пляже: красивый, белый, а главное — никаких камней. На вопрос о ценах, молодежь , шутя сказала, что хуже, чем в Старом городе Вильнюса не будет.

Пара старшего возраста из Паневежиса сказала, что они приехали в Палангу на неделю. “Сейчас выбор небольшой. Только Литва, за границу не хочется”, — сказали они. Летом они хотели лететь в Италию, в Испанию или в Турцию. “Туда, где тепло”, — смеется женщина.

Отдыхающие не скрывали, что приезжают в Палангу каждый год. Здесь они по-настоящему отдыхают. На этот раз они сняли жилье за 35 евро в сутки. На вопрос, не боятся ли они вируса, смеясь, паневежцы ответили: “У нас в карманах есть маски”. Тем, кто любит критиковать Палангу, пара советует: “Можно и самим найти, чем себя занять. Мы привозим велосипеды. Если делать все каждый год одинаково, надоедает. Но если находишь что-то новое — тогда хорошо”.

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