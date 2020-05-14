Отель в Афинах должен снести 2 этажа, которые закрывают вид на Акрополь

Со “стеной многоэтажек” местные активисты начали бороться после того, как в 2012 году власти страны приняли новый строительный кодекс. По нему разрешили строить любые высокие здания, которые соответствуют зеленым стандартам. Но жители города это не одобрили.

На прошлой неделе высший суд Греции приказал отелю Coco-Mat снести верхние этажи, а всем новым застройщикам запретил строить здания выше 21 метра в районе Макрияни (в центре которого расположен Акрополь).

“Мы очень рады, что под общественным давлением неподвижное греческое государство наконец-то приняло меры”, — прокомментировали активисты. Они планируют дальше бороться за то, чтобы защитить городское и культурное пространство Афин.